" El infierno": Dice venezolano deportado y detenido en Guantanamo por 15 dias

12 de marzo de 2025.-Con las manos y los pies esposados, atado pierna con pierna con otros detenidos, José Daniel Simancas Rodríguez fue subido a un avión. Afirma que le dijeron que iría a Miami, Informaron Osmary Hernández y Manuel Cobela, CNN en Español.

Horas después, al aterrizar, Simancas y sus compañeros de viaje fueron trasladados a un autobús con las ventanas cubiertas con bolsas. Para entonces, ya sospechaba adónde había llegado: Guantánamo. Lo que no imaginaba era que esto era solo el comienzo de una pesadilla que duraría 15 días.

Simancas fue uno de los 177 venezolanos deportados por Estados Unidos que fueron trasladados a la base naval estadounidense en Cuba, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos que afirman que la base no es apropiada para albergar a migrantes.

Afirma poder dar fe de estas quejas: en el lugar donde lo encerraron, apenas había sábanas y almohadas, casi no le daban comida y estaba completamente aislado, según declaró Simancas a CNN. El único sonido que lo acompañó durante lo que describe como un "infierno" fueron los gritos de los demás presos. La experiencia fue tan insoportable que, según cuenta, incluso pensó en el suicidio.

Aunque en algún momento le dijeron que lo deportarían, este venezolano de 30 años temía no volver a ver a sus cinco hijos. "Ya me había dado por vencido", recuerda.

Eso es la tortura, confinamiento. No estás vivo. Estás ahí y no estás vivo, donde no sabes si es de día o de noche, no sabes realmente la hora, comes mal, cada día que estás allí te vas muriendo poco a poco. Lloré todos los días durante esos 15 días.

Relata que en 15 días solo le permitieron ducharse dos veces y que para hacerlo lo llevaban al baño esposado, le realizaban controles de seguridad exhaustivos y lo mantenían bajo vigilancia constante. Sentía que lo trataban como a un terrorista, afirma.

El hambre que sufrió durante su estancia en Guantánamo es lo que más recuerda, dice. Tres platos al día de comida que no recuerda con cariño y en porciones que cree muy pequeñas. "Lamía el plato" como si la comida estuviera muy rica, pero en realidad lo hacía porque tenía mucha hambre.

Al ser contactada para que comentara sobre estas acusaciones, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) dijo a CNN que no podía hacer comentarios porque hay un litigio pendiente. Documentos judiciales alegan que Simancas reingresó ilegalmente a Estados Unidos después de ser expulsado la primera vez. Simancas lo niega.

Más de un mes después de anunciar el traslado de migrantes a Guantánamo y la creación de espacios para albergar a unos 30.000 deportados, la administración Trump suspendió la construcción de tiendas de campaña en la base. Según una fuente con conocimiento del caso que habló con CNN en febrero, la suspensión se debió a la preocupación de que estas estructuras no cumplan con los estándares de detención. Aunque las tiendas de campaña no están siendo utilizadas, aún hay migrantes en el centro de detención de la base y en el Centro de Operaciones Migratorias.