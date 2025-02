Edmundo González Urrutia‚ denunció que Maduro utiliza el secuestro de su yerno para chantajearlo

Edmundo González Urrutia denunció ante el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente del gobierno español Felipe González que el régimen de Nicolás Maduro lo está chantajeando con la detención de su yerno‚ Rafael Tudares.

Así lo notificaron Santos y González en una declaración conjunta en la que dijeron que se reunieron con el opositor en Madrid, quien les contó de esa situación, la cual fue calificada de "vil y mezquina".

El líder opositor también mencionó a los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo de 2024, quienes desde agosto de ese año permanece, bajo la protección de Brasil tras la expulsión de los diplomáticos argentinos en respuesta al desconocimiento del gobierno de Javier Milei de la controvertida reelección de Maduro.

De acuerdo al líder opositor‚ "Les están dando trato de campo de concentración, cortándoles el agua, la luz y los alimentos", expresó.

Santos y González concluyeron que no se debe bajar la guardia frente a las "flagrantes violaciones de los derechos humanos y de todas las normas de derecho internacional en Venezuela".

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González

La detención de Tudares fue denunciada el 7 de enero en paralelo al arresto de siete políticos opositores, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como el director de Espacio Público, Carlos Correa, quien fue excarcelado con medidas cautelares días después.

La semana pasada, González Urrutia afirmó que la administración de Maduro "intensifica la represión".

Zair Mundaray‚ exfiscal de la nación informó que Tudares fue presentado en tribunales durante la noche del 18 de febrero y le imputaron los mismos delitos que constan en la orden del líder opositor, en grado de cómplice.

Mundaray detalló en X que Tudares fue presentado ante el juez Eduardo Briceño, quien fue sancionado recientemente por Estados Unidos, y que también fue "asistido" por un defensor público.

"Le fue acordada privación de libertad. Estuvo «asistido» por un defensor público cómplice de este hecho y habrían levantado el acta con fecha anterior para intentar evadir el crimen ya consumado de desaparición forzada. En cualquier momento viene otro show del fiscal carcelero", añadió el exfiscal.

Hija de Edmundo González denuncia violación de DD HH en el caso de su esposo

Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, denunció que su esposo está privado injustamente de su libertad y no se le permite visita de familiares, que puedan verificar su integridad física y estado de salud.

"Durante 45 días ha sido victima de una cruel e inhumana situación de desaparición forzada, que representa un grave crimen contra sus derechos humanos… Ha sido un vía crucis muy duro. Aunque no te he visto y no sé cómo estás, ya sé dónde estás. Eres inocente. Tú no has cometido delito alguno. Voy a luchar por tu libertad y serás un hombre libre. Dios y la virgen están siempre con nosotros y con nuestros niños", agregó.