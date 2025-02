(VIDEO) Drama orwelliano en Alemania: redadas al amanecer para confiscar dispositivos por “desinformación”

Domingo, 23 de febrero de 2025.- "Alemania 1984: Redadas al Amanecer para Confiscar Dispositivos tras Acusaciones de "Desinformación" en Internet", comentaba Marc Vidal en Twitter. Refiriéndose a cómo volvemos a ese año con las censura. Y es que, explica que "un reciente reportaje en el programa 60 Minutos de la cadena CBS ha sacado a la luz la preocupante realidad que viven algunos ciudadanos en Alemania, donde la policía lleva a cabo redadas matutinas para confiscar dispositivos electrónicos de personas acusadas de “discurso de odio” o de “insultar” a terceros en redes sociales. Estas medidas, presentadas como un intento de preservar el orden, generan dudas sobre la verdadera existencia de la libertad de expresión y la privacidad en el país".De acuerdo con el informe, las autoridades en Alemania no solo actúan contra la incitación al odio, sino también frente a comentarios que puedan ser percibidos como ofensivos, incluso si no implican una amenaza explícita. Matthäus Fink, experto en la materia, destacó que muchos ciudadanos se sorprenden al enterarse de que una publicación aparentemente inocente en internet puede derivar en procedimientos legales, allanamientos en sus hogares y sanciones económicas significativas.El debate se ha intensificado con las declaraciones de personalidades como el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien ha alertado sobre los riesgos que supone criminalizar la expresión, por muy ofensiva que esta sea, argumentando que esto podría afectar las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Esta perspectiva, respaldada por defensores de la privacidad, subraya el peligro de que los gobiernos asuman el rol de decidir qué puede o no decirse, lo que, en última instancia, podría socavar los principios fundamentales de la libertad individual.