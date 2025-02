Venezolanos que apoyaron a Donald Trump ahora se sienten defraudados: "Nos utilizaron para ganar votos"

22 de febrero de 2025.-La comunidad venezolana en Estados Unidos, que apoyó en gran medida al republicano, está decepcionada por las políticas de la nueva administración contra ellos, especialmente el retiro de la protección a los exiliados, informó Ingles.ElPais.com

A veces Pedro Correa piensa que hay más en todo esto, algún juego político que al final presentará un gran plan para los venezolanos. Es el único consuelo que puede ofrecerse. No puede imaginar que Donald Trump reconociera que más del 90% de la comunidad venezolana votó por él en las elecciones de noviembre, y que ahora sus primeros decretos contra la inmigración hayan ido dirigidos precisamente contra ellos. "El tema no es que haya atacado la inmigración en general, sino específicamente contra la inmigración venezolana. Si agradeció nuestro voto, ¿a qué se debe ese doble discurso? pregunta.

Al igual que Correa, muchos venezolanos sienten que Trump ha mordido la misma mano que votó por él en las urnas. El republicano prometió durante su campaña mantener una política de "máxima presión" contra Nicolás Maduro, pero su nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, insiste en que Venezuela es ahora un país seguro, al que todos los exiliados deben regresar (en vuelos de deportación si es necesario). "En Venezuela no se han cumplido las condiciones para regresar", dice Correa.

El venezolano, de 70 años, no puede decir que esté "arrepentido" de haber votado por el Partido Republicano, una facción que, dice, se alinea con sus intereses como cristiano y conservador. Pero ya no sabe qué pensar. Llegó de Venezuela en 1994 y, una vez obtenida la ciudadanía estadounidense, su primer voto fue por Barack Obama, un tipo que le parecía "carismático"; le gustaba la idea del primer afroamericano en el poder. Pero en las dos elecciones siguientes se distanció de los demócratas. "Por el libertinaje de la administración de Joe Biden", afirma. Y por "libertinaje" se refiere a cuestiones de identidad de género en la educación o la participación de personas trans en el deporte, con las que no está de acuerdo.

Había pasado una semana desde el regreso de Trump a la Casa Blanca cuando comenzaron a filtrarse los primeros rumores sobre la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), un paraguas legal bajo el cual viven unos 600.000 venezolanos en el país, y que ha brindado permanencia segura y permisos de trabajo a más de un millón de ciudadanos de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Líbano, Venezuela y Haití. Hace unos días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación oficial del programa, pero sólo para los 300.000 venezolanos que se beneficiarán en 2023, grupo que a partir de octubre pasará a formar parte de los más de 13 millones de indocumentados que hay en el país.

Durante la campaña electoral, mientras la gente debatía sobre el precio de los huevos, el costo de la gasolina, los salarios y la inflación, los venezolanos nunca pensaron que el TPS era algo de qué preocuparse, algo que estaba en juego. "El TPS fue creado precisamente para proteger a los venezolanos que huían de la tiranía hasta que la situación en Venezuela mejorara y la gente pudiera regresar. Tengo muchos amigos protegidos por ese programa", dice Correa. Considera que la imagen del inmigrante venezolano "ha sido dañada" en los últimos tiempos, ha sido criminalizada. "No todos los venezolanos pueden pagar por un grupo. Eso es lo que me preocupa de esta administración, que nos está metiendo a todos en el mismo saco".