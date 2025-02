Culpan a Trump y a Musk por el cierre de la Biblioteca John F. Kennedy en Boston ante despido de empleados

La Biblioteca y el Museo Presidencial "John F. Kennedy", en la ciudad de Boston, se vio obligada a cerrar ayer martes debido al "despido repentino de empleados federales", explicó la propia institución a través de un comunicado.

Los miembros de la familia Kennedy dicen que el edificio fue cerrado debido a los recortes de personal realizados por la Administración Trump.

"Como una Fundación que apoya a la Biblioteca JFK, estamos devastados por esta noticia y continuaremos apoyando a nuestros colegas y a la Biblioteca", agregó la fundación en la nota.

En la puerta de la biblioteca, dedicada al trigésimo quinto presidente de Estados Unidos asesinado en 1963, un cartel explicaba que "debido a la orden ejecutiva, la Biblioteca JFK estará cerrada hasta nuevo aviso".

Una fuente familiarizada con la situación dijo que la administración del republicano Donald Trump por reducir el tamaño del gobierno federal.

"Me gustaría pensar que no fue un objetivo deliberado la biblioteca Kennedy (presidente del país por el partido demócrata), pero creo que lo que hemos visto es que no se ha pensado mucho en las consecuencias de estas acciones", dijo.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, criticó a Trump y Elon Musk en un comunicado, culpándolos por el cierre.

"La cruzada irreflexiva de Donald Trump y Elon Musk ha provocado el cierre de una institución icónica y un motor económico en Massachusetts. La Biblioteca JFK desempeña un papel esencial en la historia de nuestro estado y nación, nuestro sector de viajes y turismo y nuestra economía. Esperamos que este cierre sea temporal e instamos al presidente Trump y a DOGE a que reviertan el rumbo para que la biblioteca pueda reabrir para seguir educando a los visitantes y contribuyendo a nuestra economía", decía el comunicado de Healey.

El periodista Jack Schlossberg, nieto de Kennedy, dijo en las redes sociales que el cierre estaba relacionado con la orden de Trump de que todas las agencias federales despidan a los miembros del personal en período de prueba, es decir, aquellos que han estado en su puesto durante uno o dos años y cuyas protecciones del servicio civil no han entrado en vigor y dijo en una publicación de Instagram que "no tiene nada que ver con la eficiencia del gobierno".

La biblioteca es una de las 16 que conforman el Sistema de Bibliotecas Presidenciales y recibe fondos federales anuales para su mantenimiento y "una parte de sus costos de personal", según se explica en su página web.