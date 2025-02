(VIDEO) Antonio Banderas con que estilo y elegancia le da en la madre a Donald Trump

Terminaré con Cervantes y su Don Quijote: ”Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad, te parecen imposibles. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades” Credito: archivo web

Jueves, 14 de febrero de 2025.- Antonio Banderas, actor de cine español de reconocimiento mundial quien ha vivido y trabajado por muchos años en los Estados Unidos, en Hollywood, Meca del cine mundial, durante la ceremonia de entrega de los Premios Latino hizo algunos comentarios y reflexiones sobre la vida de los latinos en ese país, que presentamos a aporreadores y aporreadoras a través del siguiente video.



El video fue bloqueado por su propietario pero puede verse en Youtube, sin embargo, por considerarlo de interés para los aporreadores y aporreadoras hemos transcribido el texto completo de la participación del señor Banderas en el mencionado video, lo que no fue prohibido.



Esto fue lo que dijo Banderas en la ceremonia de premiación:



En los Estados Unidos, que hay que reconocerlo, poco a poco, ha ido dando posibilidades al talento hispano y algunos de los que aquí nos encontramos, nos beneficiamos de ello.

Al Cesar lo que es del Cesar y a los hispanos lo que es nuestro.



Es allí, repito, donde llego a comprender la dimensión real, el carácter universal e indudable potencial y la fuerza incontenible de lo Latino.



Es el lugar y en el que, pese al interés insano y absolutamente reprochable del señor Donald Trump por patearnos el trasero, se reúnen un crisol de comunidades que hablan la lengua Cervantina y que no sólo enriquecen la vida cultural del país sino que aportan valores apoyados en su propia dignidad, en el trabajo duro, el sacrificio y el poderoso regusto de sentirse unidos contra nadie.



Efectivamente, sin enfrentamiento, con el corazón abierto, con la curiosidad por bandera y con la idea clara de que aunque todos amamos a nuestros países de origen, podemos sin duda, abrazar la idea de lo Latino y el orgullo de sentirse hispanos.



Pienso, que estos Premio Latino, son una plataforma para iniciar un camino que nos ayude a consolidar el respeto que ha adquirido la cinematografía latina, que nos permita reivindicar nuestra lengua en las producciones y que nos haga fuertes para poder competir, en igualdad de condiciones, ni más, ni menos.



Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros primero.



Terminaré, con Cervantes y su Don Quijote que desde su mente soñadora y por momentos lúcida decía:



”Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad, te parecen imposibles.



Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”



Muchas Gracias



https://youtube.com/shorts/EWXCqnAukqk?si=HVxktDFJSy3gdReo



