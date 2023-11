EEUU: Cantante Bobbi Storm nominada al Grammy fue amenazada de expulsión de vuelo de Delta Airlines al intentar cantar un Gospel

Después de intentar continuamente cantar su canción recién lanzada.

12 de noviembre de 2023.-La pasajera, Bobbi Storm, utilizó Instagram el sábado para compartir un video del altercado entre ella y un miembro de la tripulación de Delta. En el video, Storm camina por el pasillo antes de que le digan que vuelva a sentarse, El Daily Mail informó en una nota de prensa.

Cuando toma asiento, se vuelve hacia las personas que la rodean para decirles que acaba de descubrir que está "candidata a dos premios Grammy" y lanzó un nuevo sencillo titulado "We Can't Forget Him". "No podemos olvidarlo"

Storm es una vocalista destacada en el último álbum nominado al Grammy de Maverick City Music, "The Maverick Way Complete". La banda es un grupo de canto cristiano nominado en la categoría de mejor álbum de gospel y mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea.

Storm no respondió a la solicitud de comentarios de Insider, realizada fuera del horario laboral habitual.

"Canto para el Señor", dice Storm en el video. Poco después, el miembro de la tripulación Delta se acerca a Storm y le dice que "se calle".

"Estoy haciendo lo que el Señor me dice que haga", continuó Storm.

En el clip, el miembro de la tripulación le pregunta repetidamente a Storm si puede sentarse tranquilamente durante el vuelo.

"Si no eres capaz de seguir mis instrucciones, no podrás tomar este vuelo", continúa el empleado. Si bien Storm parece ceder al principio, cuando el miembro de la tripulación se aleja, ella dice que continuará "cantando en voz baja" y luego continúa.

El domingo, un representante de Delta confirmó a Insider que la compañía ha estado en contacto con Storm, pero se negó a hacer más comentarios salvo decir: "Para la seguridad de nuestros clientes y tripulación, siempre es importante seguir las instrucciones de la tripulación".