(VIDEO) Maduro: “El imperio estadounidense va en fase de declinación histórica y ya no tiene nada que ofrecer"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que en la región se está levantando una nueva ola progresista de avanzada.



Así lo aseguró durante una entrevista con Alfredo Serrano, para el programa argentino “La Pizarra”.



«No me sorprende que se esté levantando una nueva ola progresista en la región porque las oligarquías neoliberales no tienen nada que ofrecerle al pueblo. Por eso se va levantando una segunda ola progresista más diversificada que la primera», dijo.



Destacó que su gobierno está atento a Unasur, a los acuerdos geopolíticos, las relaciones con Brasil, y la cooperación con Honduras.



En ese sentido, detalló que el extinto Grupo de Lima quedó «limitado por la inmoralidad y quienes lo conformaron quedaron manchados en la historia«.



Sin embargo, aseguró que todavía hay una onda expansiva que se va a mostrar en América Latina y llamó a los pueblos a estar atentos.



En la entrevista detalló que desde el Gobierno se ha avanzado en la reactivación de alianzas estratégicas con Colombia, Brasil y Honduras, luego del ascenso al poder de Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Xiomara Castro de Zelaya como resultado del levantamiento de una “segunda ola progresista.



Detalló que la “nueva ola más diversificada y diferente” se abre paso en medio del agotamiento del modelo neoliberal como “fórmula de imposición de las oligarquías”.



En este sentido, afirmó que el imperialismo “no tiene nada que ofrecerle a los pueblos”, salvo miseria, desigualdad, represión, persecución y ausencia de la democracia.



El jefe de Estado indicó que, bajo el escenario de “declinación histórica” del imperialismo, la reunificación de las fuerzas progresistas en la región permitirá reavivar instancias de concertación como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), así como sentar las bases de la evolución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



“Yo soy muy optimista sobre el futuro de América Latina y el Caribe, son pasos inevitables, necesarios de una América Latina más libre, independiente, justa e igualitaria”, aseveró.

Referente a que próximamente se cumplirán 10 años de su mandato, Maduro, destacó, «10 años después han sido momentos donde no ha habido la felicidad total, ni la infelicidad en medio de la batalla que nos ha tocado».Agregó, «nuestros proyectos es aferrarnos a la verdad, los ataques que hemos recibido durante años tienen como propósito destruirnos en lo moral. Creen que destruyendo a Maduro destruyen el gobierno bolivariano, lo mismo creyeron con Chávez».«La guerra de Rusia y Ucrania ha acelerado muchas cosas en el mundo y Venezuela es la principal reserva petrolera del mundo, por lo que es posible que ahora vean lo bonito que soy«, dijo. De igual manera expresó que su gobierno espera poder transitar la nueva realidad política de la región.Al ser consultado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024, afirmó que quien resulte ganador será juramentado en enero de 2025.«En las elecciones presidenciales tenemos las mismas expectativas, nos tiene sin cuidado lo que digan desde el imperio, ahí está el intento fracasado de Guaidó y el país sigue su curso«.“El imperio estadounidense va en fase de declinación histórica y ya no tiene nada que ofrecer para el bien de los pueblos de América Latina y El Caribe, nada, por el contrario todas sus políticas son retrogradas”, afirmó.Maduro se refirió a las alianzas de los sectores de la derecha latinoamericana que buscan fracturar los Gobiernos democráticos y progresistas del mundo.El mandatario destacó que Venezuela continúa por el camino del progreso y crecimiento de los distintos sectores, con el propósito de contribuir en la construcción de “un mundo multipolar, multicéntrico, de un mundo nuevo, de un destino común para la humanidad”.En este contexto, apuntó que “todavía hay una onda expansiva” promovida por el imperio norteamericano que busca sentar las bases de proyectos antidemocráticos, totalitarios, excluyentes e ideologizados, para generar factores de intolerancia y odio en las sociedades de América Latina.Finalmente, recordó que un ejemplo del odio de la ultraderecha venezolana fue el Golpe de Estado de 2002, donde “el fascismo -alimentado por el imperio norteamericano- propició el divisionismo y la polarización negativa en la sociedad (…) pero Venezuela ha derrotado varias veces al fascismo”, sentenció.Maduro, destacó que el imperio estadounidense va en fase de declinación histórica y no tiene nada que ofrecer a Latinoamérica.«Han despreciado a los sectores democráticos y nosotros debemos seguir en el camino de un mundo multipolar, mientras que la diversificación económica y comercial de América Latina con el mundo se está consolidando«, finalizó.

Con información de Venezuela News / Telesur.