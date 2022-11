Binance inyecta USD 500 millones a Twitter y apuesta por mantener la libertad de expresión

2 de noviembre de 2022.-

Tras fuertes rumores sobre la monetización de Twitter para garantizar su libertad de expresión, hoy es un hecho: el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha confirmado la inyección de USD 500 millones a Twitter, como parte de una estrategia para fortalecer, esta red social.

"Pienso que Twitter no se ha monetizado bien, no ha crecido muy bien. Creo que hay muchos problemas tácticos como esos bots que hacen spam en mis comentarios. Hay cuentas de estafadores que no se han gestionado bien", comentó Changpeng en su participación en un segmento del medio CNBC Squawk Box, el pasado 31 de octubre.

"Queremos ayudar a Twitter a solucionar esos problemas que ha tenido", enfatizó Changpeng.

¿Binance planea convertir a Twitter en una súper app?

Se estima que además de garantizar la libertad de expresión, esta operación ayude a la integración de Twitter a la Web3. Ante la pregunta sobre si esta red social se convertiría en una "súper app" luego de esta integración, Changpeng expresó:

"Creemos que eso puede ser posible, sin embargo, todo dependerá de lo que signifique ser una súper app para Elon. Puede que, para mí, sea otra cosa a lo que Elon piensa, pero sí, todo es posible".

Al llevar a Twitter a la Web3, se espera la estructuración de un equipo especializado en "on-chain", para detener las cuentas de bot falsas, y se realice la implementación de criptopagos.

"Tenemos mucha confianza ahora, que Elon está al frente", añadió el CEO de Binance, al tiempo que aseguró que la situación actual de Twitter, no impactó en su decisión de inversión.

Ver noticia completa en: https://morocotacoin.news/ecosistema/binance-twitter-inversion/