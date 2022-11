1.500 familias en peligro de muerte y 30 mil hectáreas de alimentos a punto de desaparecer en Santa Bárbara del Zulia

Situación crítica por las inundaciones del río Chama, que no ha sido dragado desde el 2004.

Graves problemas en El Paraiso de Puerto Concha, Santa Bárbara del Zulia, Municipio Colón, estado Zulia, donde 1.500 familia se encuentran en peligro de muerte y 30 mil hectáreas de alimentos pueden desaparecer, debido a las fuertes inundaciones si los entes gubernamentales tanto del estado Zulia, como los del Estado, no dragan el río Chama lo más pronto posible, reportan pobladores de esta zona.

Debido a las inundaciones y falta de políticas que ataquen el problema de fondo que presenta el río Chama, se han desarrollado muchas enfermedades, mayormente en los niños y adultos mayores. La mayoría de la gente, están durmiendo en los camellones y en los muros de contención, lo que resulta en un gran riesgo para la vida de los habitantes de esta zona. También hay presencia de serpientes venenosas y de contaminantes peligrosos para la salud.

Indican los vecinos de esta región que estas catástrofes no son causadas por las lluvias, sino por la falta de dragado del río Chama que no se draga, ni se le hace el debido mantenimiento desde el 2004, cuando los mismos habitantes con sus propios recursos lo pudieron hacer, pero que actualmente por falta de recursos no lo pueden dragar, por eso hacen un llamado desesperado a los entes gubernamentales para que hagan un estudio y análisis a profundidad sobre esta zona que necesita con urgencia el dragado para dejar de dormir a la intemperie.

Miles de familias están desesperadas, durmiendo al aire libre, con probabilidades de contraer enfermedades por estas condiciones insalubres. Y les dicen que se pongan la mano en el corazón, para que se aboquen a resolver este grave problema.

Así mismo están en riesgo más de 30 mil hectáreas de siembras, sino se draga el río Chama.