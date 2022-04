Científico climático de la NASA llora durante protesta: "Vamos a perderlo todo"

Científicos de la NASA lloran durante protestas por lo irreversible del cambio climático Credito: Agencias

En un emotivo discurso la semana pasada en Los Ángeles, el científico de la NASA, Peter Kalmus, imploró a la gente que escuchara las terribles advertencias de los expertos en cambio climático.



"Vamos a perderlo todo", dijo Kalmus en un vídeo del momento. "Y no bromeamos, no mentimos ni exageramos".



El Dr. Kalmus, científico climático del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, participó en una protesta organizada por Scientist Rebellion como parte de un día de acción global por parte de científicos de todo el mundo. Su protesta en Los Ángeles involucró a científicos que se encadenaron a las puertas de un edificio de JP Morgan Chase.



“Esto es para todos los niños del mundo, todos los jóvenes, todas las personas del futuro”, expresó el Dr. Kalmus más tarde. “Esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros”.



El Dr. Kalmus tuiteó al día siguiente que a él y otros manifestantes los habían arrestado, luego se refirió a un ensayo que escribió para The Guardian donde reiteraba la urgencia de abordar la crisis climática.



“Es hora de que todos nos pongamos de pie, tomemos riesgos y hagamos sacrificios por este hermoso planeta que nos da vida, que nos da todo”, comentó el Dr. Kalmus en el vídeo.



La protesta ocurrió en Chase como protesta por el financiamiento de combustibles fósiles por parte del banco, declaró el grupo Scientist Rebellion.



JP Morgan Chase fue el mayor financiador de combustibles fósiles de cualquier banco en el mundo desde 2016 hasta 2021, proporcionó US$382 mil millones durante ese periodo de seis años, según un informe de un consorcio de ONGs.



Los manifestantes también tomaron las calles en España el mismo día, arrojaron sangre falsa frente al Congreso de los Diputados en Madrid.



Los científicos y otros simpatizantes protestaron en el Ministerio del Medio Ambiente en Quito, Ecuador, y en el Ministerio del Clima en Copenhague, según la cuenta de Twitter de Scientist Rebellion.



El grupo se describe a sí mismo como “activistas de una variedad de antecedentes científicos” y afirma que “trabajan en el marco de Extinction Rebellion... pero adoptan nuevas formas de organización y movilización”.



Fuente: The Independent