Numa Rojas, ex alcalde del Municipio Maturin y Bolivar del estado Monagas solicita protección en las Naciones Unidas con sede en Venezuela.

16 de febrero de 2022.- Numas Rojas ex alcalde del Municipio Maturin y Municipio Bolívar del estado Monagas ofreció unas declaraciones a las afueras de la sede de la ONU, en espera de ser recibido en la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en donde consignó un documento en el que solicita protección.

Esta acción responde al hecho que "después de casi dos años de haber cumplido una injusta condena impuesta por un tribunal manipulado por manos enemigas de la ciudadanía, que después de haber cumplido ese periodo de tiempo no se me ha dado el derecho a la ciudadanía, no se me ha entregado mi boleta de excarcelación, mi documentación que me acredita como un ciudadano con todos los Derechos", segúen explicó.

Explicó que hace un año introdujo un amparo constitucional ante el TSJ y el magistrado Calixto Ortega ha hecho caso omiso a dicha solicitud, lo que significa una violación al Estado de Derecho en Venezuela.

El ex alcalde detalla que esta petición que hace ante la Organización de Naciones Unidas es para tener derechos fundamentales como ciudadano de la República como lo es el derecho a un salario, a bancarizarse, a elegir, a ser elegido, a declarar, a participar, a formar parte del gentilicio venezolano.

"Es posible que si el pueblo toma conciencia del derecho a defenderse y a que se restituya el Estado de Derecho en Venezuela", manifiesta como mensaje final Numa Rojas

Video de Redes TV