Juan Carlos Tanus: "Duque no asume su responsabilidad ante masacre en el Arauca"

04.01.22 - El presidente de Colombia, Iván Duque, no asume la responsabilidad de la masacre denunciada el 3 de enero del año en curso en el departamento Arauca, donde su población no ha conocido la paz y la tranquilidad de una sociedad totalmente convulsionada.



Así lo afirmó el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, a través de un contacto telefónico en el programa Café en la Mañana que transmite Venezolana de Televisión.



“(Ministro de Defensa) Diego Molano debe estar repensando que otra tontería expresar frente a estos acontecimientos, porque no es una política seria, clara para garantizar y proteger a la población civil”, aseguró Tanus.



Asimismo, detalló que Arauca tradicionalmente vive un conflicto que se ha originado desde los dos gobiernos de Álvaro Uribe, pasando con el ex dignatario, Juan Manuel Santos, y actualmente con Duque, reseñó el canal del Estado.



Tanus manifestó que el departamento posee petróleo, que es el mayor recurso que recibe el país, además “las llamadas incidencias de la Farc continúan su asiento. Ahí está la presencia de tres grandes grupos paramilitares, además, la brigada de la décimo octava brigada 18 perteneciente al Ejército colombiano, especificó.



Al mismo tiempo, recordó que el mencionado departamento desde el 1965 mantiene conflictos de orden militar, social y político, con la presencia de organizaciones tales como “el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la otrora guerrilla de la Farc, la cual tuvo un enorme desarrollo militar en este departamento”.



Finalmente, reiteró que Arauca es una radiografía de lo que ocurre en la nación neogranadina, y no se puede responsabilizar del conflicto interno que lleva décadas al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.