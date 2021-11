Mérida: Jehyson Guzmán reiteró "mi gobierno combatirá la corrupción y por eso hará todas las revisiones posibles, que permitan determinar cualquier acto irregular"

Restructurará la Gobernación de Mérida

La mañana de este miércoles la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo entrega de credenciales y proclamó a concejales, el alcalde del municipio Libertador, Jesús Araque, legisladores y al gobernador Jehyson Guzmán

24 de noviembre de 2021.-Luego de recibir, por parte de la Junta Electoral Regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), la credencial que lo certifica como gobernador de Mérida, Jehyson Guzmán, expresó que junto a su equipo realizará una restructuración de toda la gobernación, pues considera que la estructura administrativa actual, está desfasada en tiempo y espacio, informó una nota de Prensa Jehyson Guzmán.

Dijo que va rumbo a una transformación profunda que incluye legislación y también acción de gobierno, "no vendremos a hacer un quítate tú pa ponerme yo, vamos a gobernar junto a nuestro pueblo para transformar a Mérida".

Transición paulatina

Expresó el gobernador que uno de sus primeros pasos fue dirigirse a la Contraloría del Estado para asesorarse sobre el proceso de transición, dijo que su gobierno combatirá la corrupción y por eso hará todas las revisiones posibles, que permitan determinar cualquier acto irregular.

Informó que desde este miércoles ya fueron asignadas las comisiones de enlace para iniciar el proceso de entrada a la gobernación porque el trabajo por la recuperación de Mérida empezará desde ya y será progresivo.

Reconocimiento a los resultados

Señaló que reconoce los resultados y aquellos hombres y mujeres de oposición que ganaron, pero no por eso se puede permitir los abusos de poder, "dónde no se alcanzó la victoria municipal ese pueblo no estará solo, porque todo el Poder Popular contará con su partido y su gobernador".

Felicitó a los concejales y legisladores electos, así como a Jesús Araque, por el triunfo obtenido en el ayuntamiento capital.

La voluntad se expresó y ganó

Manifestó que en la acreditación que recibió quedó plasmada la voluntad del electorado merideño, es el símbolo de una victoria sellada que no permitirá que la oligarquía pisotee la dignidad del pueblo.

Dijo que este triunfo no es para embriagarse de poder, porque es ahora que comienza la verdadera batalla, agradeció a todo su equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela por el apoyo.