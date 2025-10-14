Venezuela propone apoyar a Gaza con una brigada internacional para su reconstrucción

Así lo aseveró durante el programa Con Maduro +, edición 94, en la que el Mandatario nacional hizo referencia al acuerdo de cese del fuego logrado en la Cumbre de Paz de Oriente Medio.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes la propuesta de enviar brigadas internacionalistas de paz a Gaza, conformadas por constructores, agricultores y médicos, con el fin de ayudar y acompañar al pueblo palestino en su proceso de reconstrucción.

Así lo aseveró durante el programa Con Maduro +, edición 94, en la que el Mandatario nacional hizo referencia al acuerdo de cese del fuego logrado en la Cumbre de Paz de Oriente Medio, celebrada en Egipto.

El Mandatario expresó su esperanza de que «esta causa sagrada de la humanidad no sea abandonada más nunca, hasta que se logre el gran objetivo del renacimiento de Palestina».

Venezuela insta a mantener la movilización mundial hasta lograr una paz justa para Palestina

Igualmente, manifestó que el pacto alcanzado genera «esperanza de que este sea el inicio de un acuerdo integral, para garantizarle al pueblo palestino la justicia, la paz y su Estado independiente, como mandatan las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas en 1948 y 1967».

Recordó que el derecho internacional, desde la resolución 242 de 1967, obliga a la restitución de territorios y al establecimiento de la autoridad palestina, con su capital en Jerusalén Este.

Por otro lado, el presidente Maduro hizo un llamado a la opinión pública mundial para que se mantenga movilizada, ya que considera que esta es la única vía para avanzar hacia un «verdadero convenio integral de paz, que protejan los derechos del pueblo palestino».

Asimismo, subrayó la necesidad de justicia por el genocidio ocurrido, pues, «para que haya paz tiene que haber justicia», y confió en que los países aseguren los próximos pasos para «la reconstrucción de Gaza, la garantía de Cisjordania y el reconocimiento del Estado palestino por las Naciones Unidas».

EE. UU., Egipto, Qatar y Türkiye firman Acuerdo de Gaza