Los trabajadores venezolanos en España se multiplican por más de diez en una década

11-10-25.-El número de trabajadores venezolanos en España se multiplicó por más de diez en la última década. La cifra pasó de 16.600 a más de 200.000, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



Este crecimiento convierte a Venezuela en uno de los países latinoamericanos con mayor presencia en el mercado laboral español. Refleja además la intensa dinámica migratoria que ha marcado la última década.



Tras Marruecos, la nacionalidad más frecuente entre los trabajadores extranjeros es Colombia, con 252.550 afiliados, casi 200.000 incorporados en los últimos diez años. Otros países latinoamericanos que han registrado incrementos significativos son Perú, Ecuador y Argentina.



Arraigo y regularización



El crecimiento de los venezolanos se enmarca dentro del fuerte peso de la migración latinoamericana en España. Dos de cada tres personas que regularizan su situación administrativa vía arraigo son latinoamericanas. Actualmente, 352.089 personas cuentan con este tipo de permiso en vigor, de las cuales 225.428 corresponden a ciudadanos latinoamericanos.



El arraigo es la herramienta del Reglamento de Extranjería que permite otorgar de manera extraordinaria un permiso temporal de residencia y trabajo a quienes acrediten un vínculo social, laboral, formativo o familiar de más de dos años con España. Según el Ministerio, que dos de cada tres personas beneficiadas sean latinoamericanas es uno de los indicadores más destacados con motivo del Día de la Hispanidad.



“La Hispanidad es por definición una suma de pueblos y culturas. Nos unen estrechos lazos lingüísticos, culturales e históricos con los países latinoamericanos a los que no queremos renunciar. En este momento, además, migrantes de otros orígenes deciden venir a desarrollar su proyecto vital en España, enriquecen nuestra cultura y contribuyen a nuestra prosperidad”, ha indicado la ministra Elma Saiz.



El peso en el mercado laboral

En total, 4,2 millones de personas nacidas en algún país latinoamericano residen en España, lo que representa el 60% de la población extranjera. Los principales países de origen son Colombia (857.000), Venezuela (599.769) y Ecuador (448.643), según datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2024.



Los trabajadores latinoamericanos ocupan un lugar destacado en sectores como hostelería, comercio, construcción y servicios administrativos, así como en actividades sanitarias, industriales y científicas.

