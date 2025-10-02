James Story admite que las sanciones fueron diseñadas para dañar la economía y obligar a Maduro a negociar

James B. Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela (2018-2023), admitió que las sanciones impuestas por Washington al país bolivariano, fueron diseñadas para dañar la economía venezolana. Y por consiguiente, obligar al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro a negociar bajo las condiciones de la Casa Blanca.

Durante una entrevista publicada por el sitio web Guacamaya, Story ofreció una mirada retrospectiva y crítica sobre los momentos de «máxima presión» bajo la administración de Donald Trump.

Story, quien ejerció su cargo desde Bogotá tras el cierre de la embajada en Caracas en 2019, aborda la decisión de EEUU de reconocer a Juan Guaidó, el papel de las sanciones sectoriales, y la resiliencia del régimen de Nicolás Maduro.

Igualmente, rememoró los días de enero de 2019, cuando Maduro dio un ultimátum de 72 horas al personal diplomático estadounidense.

«Decidimos que si ya no reconocíamos a Maduro como líder legítimo de Venezuela, sino que, constitucionalmente, reconocíamos a Juan Guaidó como presidente interino, no había razón para que acatáramos sus órdenes.»

Subrayó que mantener la presencia diplomática, aunque limitada, fue un poderoso acto simbólico y operativo:

«[En 2019] abogué con mucha fuerza por la permanencia de la Embajada… Quedarnos en la embajada nos permitió enarbolar un símbolo de libertad, que es nuestra bandera».

Aunque la retirada posterior fue vista como una pérdida de inteligencia, Story asegura que la red de contactos en Colombia permitió a EEUU mantener una «perspectiva excelente» de la situación.

Sobre el apoyo al prófugo de la justicia Juan Guaidó, Story no tuvo reparos en admitir que se trataba de un plan diseñado por la oposición bajo el argumento de la «restauración de la democracia».

Y con ello, esperando que suficientes «venezolanos, incluso dentro del Ejecutivo, reconocerían los abusos del régimen de Maduro y apoyarían a Guaidó».

¿Sanciones sectoriales?

Con relación a la política de bloqueo de EEUU en contra de Venezuela, Story abordó el debate sobre la efectividad y el impacto humanitario de las sanciones sectoriales impuestas al sector petrolero.

Según el diplomático, la premisa de que las sanciones constituyan un «bloqueo» total, como sugieren algunos estudios:

«La premisa de que las sanciones son una forma de bloqueo es errónea. No existen sanciones contra la importación de bienes humanitarios… discrepo con la idea de que las sanciones sectoriales de alguna manera crearon más miseria en Venezuela.»

Aunque reconoce que las sanciones fueron «diseñadas para perjudicar la economía» y «obligarlos a empezar a negociar». Pero su eficacia es «efímera» si se usan solo con fines punitivos.