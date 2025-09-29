(VIDEO) Canciller venezolano y Guterres dialogan sobre amenaza militar estadounidense en el Caribe

El canciller venezolano, Yván Gil, informó este sábado que sostuvo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que le alertó ante las graves amenazas que suponen el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y agradeció el respaldo de la ONU ante esa situación.

Gil afirmó que Venezuela es un país libre de cultivos ilícitos y sin participación en el tráfico internacional de drogas, por lo que calificó de injustificada la presencia de fuerzas estadounidenses en la región.

Según dijo Gil, Guterres consideró "injustificada e inaceptable" la amenaza, que vulnera la Carta de la ONU y representa un riesgo para la estabilidad y soberanía de toda América Latina.

El jefe de la diplomacia venezolana sostuvo que el sistema de las Naciones Unidas debe evitar que se repita una agresión criminal contra pueblos inocentes, como la que actualmente vive Palestina, pues ello deteriora los principios del multilateralismo.

El encuentro se produce tras la decisión de Washington, a finales de agosto, de desplegar ocho buques militares equipados con más de mil misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear en el Caribe, bajo el argumento de operaciones antidrogas.

Caracas rechaza esa versión y advierte que el verdadero propósito es forzar un cambio de Gobierno en Venezuela.

Más temprano, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también expresó desde Nueva York su preocupación por la situación en las costas venezolanas. "Estamos muy preocupados por lo que hacen los estadounidenses, por ahora en aguas internacionales, pero cerca de aguas territoriales de Venezuela", señaló.