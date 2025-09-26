EEUU: realizan acto de solidaridad con Venezuela en New York

La presidenta del Instituto Simón Bolívar, Blanca Eekhout, y movimientos solidarios con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Palestina en Nueva York

26 de septiembre de 2025.- Durante un acto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, los movimientos sociales estadounidense y del mundo se concentraron en Nueva York para solidarizarse ante la amenaza imperial del Gobierno de EE.UU. con la presencia naval militar en el mar Caribe.



La delegación venezolana liderada por el canciller de la República, Yván Gil, agradeció la hermandad de los pueblos del mundo y envió un mensaje: “No permitamos que usen a nuestros hijos, nietos, hermanos como moneda de sacrificio para obtener petróleo. Detengamos el envío de bombas a los jóvenes latinoamericanos. Detengamos la criminalización a nuestras migraciones”.



Al mismo tiempo, resaltó que el presidente constitucional la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha propuesto una gran conferencia de la paz y de soberanía en la región latinoamericana, “una conferencia donde se han sumado algunos gobiernos, pero una conferencia que sí no se suman los pueblos incluso el pueblo de Estados Unidos no tendrá ningún éxito”.



Finalmente, cerró su mensaje, con la convocatoria a la participación y promover la conferencia de la paz, la vida, soberanía para toda la región latinoamericana y caribeña. “Detengamos todo lo que ha generado esta violencia, esta conducta de miedo que hoy se quiere imponer en nuestra región”, recalcó el canciller Gil.

