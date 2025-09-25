(VIDEO) Cuba inicia jornada de recolección de firmas en respaldo a Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel dio inicio ayer a la jornada de recolección de firmas en respaldo al país, bajo el lema: "Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela".

En La Habana, la jornada de solidaridad comenzó en el complejo hospitalario Hermanos Ameijeiras, con la presencia del embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro, así como representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas.

El diplomático venezolano expresó su gratitud por el respaldo cubano, destacando que "la unidad entre ambos países es clave para enfrentar políticas hostiles promovidas desde Washington".

La programación contempla puntos en centros laborales, universidades y espacios públicos en todo el país, y concluirá con actos masivos y actividades culturales el 30 de este mes.