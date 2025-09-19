Gustavo Petro habla claro: «Cártel de los Soles no existe»

La polémica generada por los laboratorios mediáticos de la Casa Blanca, intenta sembrar la matriz de opinión sobre un supuesto Cártel de los Soles, una organización criminal que solo existe en la mente de las mafias de la droga enquistadas en el gobierno de EEUU. Ante esta matriz de opinión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló claro y aseguró que dicho cártel no existe.

Según la mafia norteamericana, esa organización criminal estaría liderada por el presidente Nicolás Maduro, aunque nunca han mostrado una sola prueba ni vínculo, del líder político venezolano.

El presidente Gustavo Petro aseguró en un acto público que esa es una mentira más de los EEUU para tumbar un gobierno legítimamente electo: «En nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un «cartel de los soles». La cocaína que llega a Venezuela en Apure, llega desde el centro de nuestro país».

También, el mandatario colombiano afirma que Estados Unidos cree tener el dominio del mundo: «EEUU nos descertifica de nuestra lucha contra la droga. Creen tener el dominio, se creen emperadores, y no es así».

Pero el mandatario colombiano afirma que se trata de grupos de "sicariato urbano". Por eso, en sus redes sociales publicó un extenso mensaje en el que no solo negó la existencia de este entramado criminal, cuya cabeza, según Washington, es el mismo Maduro, sino que afirmó que el narcotráfico de la frontera con Venezuela corresponde a los actores armados que allí tienen presencia.

El presidente colombiano también escribió en redes sociales: «Del lado del Catatumbo la cocaína es manejada por los grupos armados que se han fortalecido allí desde que cerraron la frontera», haciendo referencia al tema y desmontando la mentira inventada por EEUU sobre el Cártel de los Soles.