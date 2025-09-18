Venezuela denuncia ante siete organismos internacionales violación a la soberanía por parte de los EE. UU.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que Venezuela ha denunciado ante siete organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), relacionados con el tema de la pesca, la transgresión de la soberanía nacional en aguas del mar Caribe por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
"Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional", escribió la vicemandataria en sus plataformas digitales, en donde adjunta el documento que señala la "grave violación de los derechos relativos de la actividad pesquera, cometida por las autoridades de los Estados Unidos de América en aguas de la Zona Económica Exclusiva" del país.
"El buque destructor estadounidense en referencia se encontraba equipado con armamento de guerra, incluidos potentes misiles de crucero, siendo tripulado por efectivos militares altamente entrenados. Por su parte, el buque pesquero no transportaba armas de ninguna naturaleza y era tripulado por nueve humildes pescadores atuneros", imprime el documento.
Así Venezuela expresó su rechazo a cualquier intento de obstaculizar su desarrollo económico mediante operaciones militares injustificadas. Al tiempo en el que exigió respeto al derecho internacional y coordinación entre Estados para evitar nuevas violaciones.