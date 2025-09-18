Venezuela denuncia ante siete organismos internacionales violación a la soberanía por parte de los EE. UU.

El documento publicado por la alta funcionaria describe los hechos ocurridos el pasado 12 de septiembre cuando un buque pesquero con bandera venezolana, "Carmen Rosa" , fue "interceptado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos de América , identificado como USS 'Jason Duhan' (DDG-109) , mientras navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla".

"El buque destructor estadounidense en referencia se encontraba equipado con armamento de guerra, incluidos potentes misiles de crucero, siendo tripulado por efectivos militares altamente entrenados. Por su parte, el buque pesquero no transportaba armas de ninguna naturaleza y era tripulado por nueve humildes pescadores atuneros", imprime el documento.

Continúa: "Luego de la ilegal intercepción, el navío de guerra estadounidense desplegó dieciocho efectivos militares con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, privando de libertad a los pescadores e impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de una faena autorizada de pesca de atún".

En este contexto, Venezuela calificó el uso de fuerza militar como desproporcionada y contraria a las normas internacionales que regulan la navegación marítima y la actividad pesquera . El comunicado subraya que estas acciones atentan contra la libertad, integridad personal y el derecho al trabajo de los ciudadanos afectados.



Así Venezuela expresó su rechazo a cualquier intento de obstaculizar su desarrollo económico mediante operaciones militares injustificadas . Al tiempo en el que exigió respeto al derecho internacional y coordinación entre Estados para evitar nuevas violaciones .