Venezuela denunció en la ONU uso de medidas económicas como "presión política" por parte de EEUU

Canciller Yván Gil en la ONU

16 de junio de 2025.- Este lunes en la 79.ª reunión plenaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el canciller de la República, Yván Gil, denunció que las medidas económicas impuestas por Estados Unidos "no buscan objetivos comerciales legítimos, sino que son empleadas como instrumentos de presión política para controlar y subyugar a naciones soberanas".



"Las medidas coercitivas unilaterales son aplicadas como instrumento de cohesión política, económica y financiera; en particular, son ilegales además de cruentas e inhumanas, y es una clara violación de los principios consagrados en las cartas de las Naciones Unidas, de las normas más básicas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, así como las disposiciones de la declaración del derecho internacional", declaró Gil durante su intervención.



Afirmó que estas medidas y aranceles que hoy se pretenden imponer "persiguen objetivos diferentes a los relacionados con el comercio, ya que en realidad procuran objetivos similares a los de las políticas de las medidas coercitivas unilaterales que el gobierno estadounidense ha abrazado durante décadas".



El jefe de la diplomacia reiteró la posición del presidente Nicolás Maduro en contra de las sanciones y restricciones que, según dijo, "atentan contra la soberanía y el desarrollo de las naciones".



Asimismo, el canciller venezolano exigió la eliminación y toda aplicación de estas medidas en el mundo, debido a que "violan gravemente y tienen un impacto negativo, entre otros, el pleno goce de los derechos humanos, así como la adquisición de bienes y servicios, la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y triangular a escala mundial".



Gil subrayó que "debemos evitar caer en la trampa de quienes recurren a la promulgación de estas medidas, de quienes persisten en su esfuerzo por imponer una falsa narrativa para confundir a la comunidad internacional y, si no, por legitimar estas prácticas".