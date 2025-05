(VIDEO) Diáspora Venezolana alcanza los 9.1 millones de personas y se expande por el mundo, según Observatorio

16-05-25.- La diáspora venezolana ha alcanzado la cifra de 9.1 millones de personas, según datos del Observatorio de la Diáspora Venezolana, que realiza seguimiento a la migración desde 2013. Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio, explicó que esta cifra supera a la de la OIM, ya que su análisis abarca 90 países, 1500 municipios y más de 500 ciudades.«Las cifras nuestras, del Observatorio les venimos haciendo seguimiento desde el año 2013, 9.100.000 venezolanos que están fueras», afirmó Páez, destacando que los flujos migratorios se han reestructurado debido a la eliminación del TPS y del Parole, dirigiéndose hacia otros países de Latinoamérica y Europa, especialmente España.También te puede interesar: Congresistas de Florida presentaron proyecto de Ley para evitar deportación de 600 mil venezolanosPáez resaltó que la migración ha transformado la realidad social venezolana, expandiendo sus fronteras culturales y gastronómicas. «Venezuela ha ensanchado sus fronteras, hoy la gente come arepa en todo el mundo, hacen hallacas en todo el mundo, tenemos venezolanos hasta en Groenlandia, el tequeño se distribuye en todo el mundo», señaló. Sin embargo, también lamentó que «hay dos millones de niños dejados atrás».El sociólogo destacó la importancia de las organizaciones de venezolanos en el mundo, que trabajan en colaboración con instituciones en Venezuela para impulsar el desarrollo y la formación de capital humano. «Esto es un proceso de circulación de ese recurso más valioso que es el ser humano y que es lo más activo y la reserva internacional de Venezuela», agregó.Finalmente, Páez desmintió la narrativa que relaciona la migración con la delincuencia, afirmando que «la narrativa que se ha armado a la relación de migración con delincuencia es falsa, no hay acideros, no hay datos que demuestren eso, todo lo contrario». Citó estudios en Estados Unidos y Perú que demuestran que la migración tiende a reducir la delincuencia y aumentar el desarrollo.