Próximo canciller brasileño informó que Brasil impulsará regreso de Venezuela al Mercosur

El próximo gobierno brasileño, que asumirá el 1 de enero, respaldará el regreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), dijo el miércoles el futuro canciller Mauro Vieira en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo (Estadão).



El diplomático Mauro Vieira, designado como nuevo canciller del Gobierno que asumirá el 1 de enero Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho que es partidario del regreso de Venezuela al Mercosur, país que fue suspendido en diciembre de 2016.



"Vamos a apoyar el regreso de Venezuela", aseveró Vieira en una entrevista publicada este miércoles por el diario O Estado de Sao Paulo, refiriéndose al bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.



El diplomático fue ministro de Exteriores durante el mandato de Dilma Rousseff, quien fue destituida como presidenta de Brasil a mediados de 2016, unos meses antes de que el bloque aprobase la suspensión de Venezuela porque según el país caribeño no había ratificado algunos de los protocolos del Mercosur.



"Son algunos requisitos legales y no sabemos cómo está eso ahora, porque no tenemos a nadie en Caracas", ha apuntado en referencia a la decisión tomada en 2019 por el presidente saliente, Jair Bolsonaro, de retirar al embajador brasileño de Venezuela.



Vieira ya ha anticipado que una de las primeras iniciativas de Lula en relación a la política exterior será restablecer en todos los planos las relaciones con Venezuela y revocar la decisión de Bolsonaro que reconoce como "presidente legítimo" de ese país al opositor Juan Guaidó.



Según el futuro canciller, el primer paso será enviar a Caracas a un encargado de negocios, a fin de "reabrir la embajada", para luego ser nombrado un nuevo embajador".



También aclaró que las relaciones diplomáticas serán restituidas con "el Gobierno que fue elegido por los venezolanos, que es el de Nicolás Maduro".



«No hay razón para no tener un embajador en Venezuela. No se puede dar la espalda porque el país tiene un gobierno con una orientación diferente, sobre todo un país vecino, con una frontera de 2.000 kilómetros en la Amazonía», comentó.



El Gobierno saliente de Jair Bolsonaro suspendió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019 y desconoció la reelección de Nicolás Maduro como presidente.



Vieira aclaró además que Lula no tiene planeado viajar «en el corto plazo» a Venezuela, Nicaragua o Cuba.



Con información de Sputniknews