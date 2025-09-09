Argelia Castillo: Si la economía está más estable como dice el gobierno entonces que se refleje en el sueldo de los trabajadores

Argelia Castillo, secretaria general de Apufat Credito: C.punto

0909-25.-La lucha por los derechos laborales debe ser escuchada -y no reprimida- por el Estado. Palabras más, palabras menos, este es el planteamiento de Argelia Castillo, secretaria general del Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV (Apufat).



Castillo se acercó este lunes 8 de septiembre al Palacio de Justicia, en Caracas, para acompañar la audiencia preliminar del defensor de derechos humanos Eduardo Torres (audiencia que finalmente no se realizó). «Hay sindicalistas presos y nosotros somos solidarios. Somos solidarios con los universitarios que están presos, con los compañeros presos de educación media y diversificada».



-¿Hay persecución contra el sindicalismo o los sindicalistas?



-Están presos. Eso responde claramente lo que me estás preguntando. Por denunciar que nuestros compañeros están presos por supuesto que sí tenemos miedo, pero nosotros somos defensores de la Constitución. Estamos pegados a la Constitución, es nuestro derecho protestarlos y vamos a seguir defendiendo esos derechos.



-¿Cuáles son los derechos que se están reclamando en este momento?



-Primero, la autonomía sindical. Segundo, el salario, el HCM, las prestaciones sociales, las jubilaciones con 130 bolívares. Eso es un abuso, nadie se mantiene con eso. Se hace un llamado claro y contundente al gobierno, que se hace llamar de los trabajadores, para que vaya a comprar algo con 130 bolívares. Nadie se mantiene con 130 bolívares. ¿Qué hace el trabajador? Tres y cuatro trabajos para mantenerse, para sobrevivir.



-¿A quién le corresponde dar respuesta?



-La plana mayor del gobierno, y en segundo plano, los ministerios del Trabajo o de Educación Superior, en nuestro caso, como universitarios.



-¿Por qué piensa que no hay respuesta? ¿Es que no hay recursos?



-El presidente señaló que existe una economía más estable. Si existe una economía más estable, la pregunta es: ¿Por qué no se ve reflejado en los sueldos de los trabajadores? Si es como él lo dice, que yo confío en lo que él dice, entonces que se vea reflejado en el sueldo de los trabajadores.



-¿Cuál es la aspiración salarial?



-Un aumento según la Constitución, el artículo 91. Puede ser unos 400 dólares. La inflación en Venezuela es cambiante todos los días. Pero no es nada más el salario. Nosotros no tenemos HCM, ningún trabajador tiene, y si uno va a cualquier hospital lamentablemente no cubre las necesidades, tenemos que llevar todos los insumos. Esa es la realidad de un trabajador de a pie.



-¿Entonces reclaman?



-Salario, contrato colectivo, prestaciones sociales y la libertad de nuestros compañeros sindicales.

