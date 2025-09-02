Provea: Salario mínimo equivale a 0,88 dólares al mes. “Un pago de hambre”

02-09-25.-El alza del dólar en Venezuela pulveriza el salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde el pasado marzo 2022, cuando, para esa fecha, la tasa de cambio lo posicionaba en unos 30 dólares.El poder adquisitivo del venezolano se redujo en un 97 % en solo tres años, intervalo en el que su remuneración, establecida por el Estado, pasó a ser $0,88, de acuerdo con el precio del dólar publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) para este martes (149,46 bolívares).La ONG Provea denunció la noche de este lunes que el sueldo venezolano es ahora “el más bajo del mundo”.“Hoy el salario mínimo y la pensión en Venezuela equivalen a 0.88$ mensuales, el más bajo del mundo. Un pago de hambre estancado en 130 Bs. desde hace 3 años (1265 días), que se devalúa cada día y es la base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales”, destacó la organización.Detallan que “los venezolanos, literalmente, tienen derecho a un salario digno (Art. 91 CRBV). El Estado debe actuar para palear esta situación de desprotección, los bonos son excluyentes e insuficientes para contrarrestar el valor de la canasta básica”.Vale recordar que, los bonos gubernamentales están compuestos por uno de alimentación, de 40 dólares, y otro llamado "ingreso de guerra económica", de 120 dólares.En la misma línea, en el pasado mes de agosto la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) pidió aumento salarial "ya" para el gremio de docentes, quienes ganan, según dijo, cuatro dólares mensuales."Con remuneraciones que oscilan entre 1 y 4 dólares, se compromete el futuro del país, la formación de nuestros profesionales y el desarrollo de la ciencia", manifestó la Apucv.El pasado julio, la ONG Provea subrayó que, según la Constitución, el Estado venezolano "tiene la obligación de garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado periódicamente al costo de la canasta básica", cuyo costo fue en abril de 503,73 dólares, de acuerdo a los últimos datos disponibles de la organización Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).