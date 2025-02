Trabajadores de Bauxilum advierten que irán a una huelga de hambre si no reciben respuestas de la CVG

26-02-25.-Trabajadores bajo contrato de CVG Bauxilum, sede Los Pijiguaos, advirtieron que irán a huelga de hambre tras más un mes de protesta intermitente y la falta de respuestas por parte de la estatal de la bauxita y autoridades locales ante su exigencia de puestos fijos.



Según los denunciantes, si para este jueves no hay respuesta, emprenderán una huelga de hambre para reclamar sus derechos.



“No han venido más para acá a darnos la cara. Si no presentan una respuesta durante esta semana, para el viernes estaríamos entrando en huelga de hambre. No han solucionado los problemas. Estamos a la espera de que llegue alguna comisión de la Corporación Venezolana de Guayana o Bauxilum a darnos una respuesta. Le dimos la tregua que nos solicitó el comisario del Sebin y tampoco la cumplieron. Retomamos la protesta desde el 12 de febrero”, puntualizó uno de los voceros de la manifestación.



La situación inició el pasado 19 de enero cuando un grupo de 17 trabajadores bajo contrato a término de esta empresa inició una huelga en la comunidad rural El Potrero, en vía al muelle de El Jobal, los protestantes reclaman que, tras más de cuatro años de labores en la productora de alúmina, continúan sin ser incorporados a la nómina fija, promesa que se les hizo en la gestión de Ernesto Rivero.



Los trabajadores explicaron a Correo del Caroní que laboraron desde el año 2021 hasta mayo del 2023 de forma gratuita, bajo la promesa de que serían incorporados a la nómina fija de la compañía y recibirían los beneficios de un trabajador activo. Posteriormente, en mayo de 2023 firmaron su primer contrato que venció en diciembre del mismo año. Para 2024 firmaron un segundo contrato que expiró en diciembre del año pasado y, hasta ahora, la compañía no ha cumplido con renovarles la contratación ni con su incorporación fija a la planta.



Los afectados alegan sentirse estafados, ya que han dedicado más de cuatro años al servicio de la empresa, la mitad de este tiempo sin pago, bajo la promesa de incorporación y continúan sin ser ingresados. En este sentido, afirman que la situación de incertidumbre mantiene afectadas a sus familias y exigen una pronta respuesta de las autoridades.



“Aquí han venido todas las autoridades y no nos han venido a dar más respuestas. El 11 de febrero no se presentaron con nada. Nos habían asegurado que nos meterían con un contrato de un año y luego nos meterían fijos, dicho eso, se quedó plasmado en el documento”, puntualizó la fuente.



Autoridades buscan disipar la manifestación sin llegar a acuerdos



En el sitio de protesta, los manifestantes fueron visitados por representantes de la gerencia de CVG Bauxilum durante la primera semana de manifestación, y les aseguraron que estaban evaluando el caso, pero debían esperar una orden de sus superiores.



Posteriormente, el alcalde del municipio Cedeño, Julio Cedeño, acudió al lugar y se comprometió a servir de mediador entre la empresa y los manifestantes, aclarando que la decisión final estaba en manos de la estatal.



Durante la primera quincena de febrero fueron atendidos por un comisario del Sebin, con quien elaboraron un acta de compromiso en la que se establecía que para el 12 de febrero tendrían una renovación de contrato con mejores beneficios, y el compromiso de que al término de este período serían contratadas. Sin embargo, la fecha pasó y la promesa quedó sin efecto.



Sobre esto, los manifestantes han alegado que se ha utilizado a los cuerpos de seguridad para atender un proceso civil, con la finalidad de amedrentarlos, a pesar de que no han llevado a cabo acciones violentas.



Asimismo, aseguran que las autoridades buscan disipar la protesta sin cumplir con los compromisos, por tanto, tomarán medidas más contundentes para ser escuchados.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 550 veces.

La fuente original de este documento es:

C.Caroni (https://correodelcaroni.com/laboral-economia/protestantes-en-los-pijiguaos-advierten-que-iran-a-huelga-de-hambre-si-no-reciben-respuestas-de-cvg-bauxilum/)