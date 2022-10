Activos y jubilados de Cantv aseguran que la empresa viola la convención colectiva y la LOTTT

Credito: CP

19-10-22.-Bajo las consignas: ¡La salud es lo primero! y ¡Tenemos pensiones de hambre!; un grupo de jubilados y personal activo de la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) protestó en la sede principal, ubicada en la avenida Libertador, para exigirle a los directivos el fiel cumplimiento del convenio contractual, reactivar el HCM, en su 100%, y el pago único de los aguinaldos.



La concentración comenzó a las nueve y media de la mañana este miércoles.. La intención es hacer que los directivos enderecen sus pasos y tomen en cuenta a la mano de obra activa y jubilada, comentó una de las personas que llegaron al lugar para solidarizarse con sus compañeros de trabajo.



“Nosotros en el pasado gozábamos de un HCM fuerte, de un Plan Salud para nuestros jubilados, que la cobertura era del 100%. Teníamos más de 15 clínicas en la Gran Caracas y ahora tenemos dos, que trabajan a duras penas. Los pagos de los reembolsos duran demasiados. En los activos también pasa lo mismo”, reclamó Johan Chávez, secretario general del sindicato de Cantv.



Además, denunció que hace tres meses se firmó la convención colectiva de la empresa “y no se está cumpliendo. Un ejemplo claro es que las utilidades son 150 días para pagarse la segunda quincena de noviembre. Eso ha sido así históricamente, y nos acaban de informar que la van a hacer en cinco parte hasta diciembre”.



Sostiene Chávez que la empresa es autosustentable y la directiva se está equiparando con los sueldos de la administración pública y las tablas establecidas por la Onapre. En ese sentido asegura que las “convenciones colectivas deben respetarse” y uno de esos motivos es la manifestación realizada en la avenida Libertador.



Afirma que los trabajadores de Cantv también han sido víctima del memorando 2792 y dice que la empresa viola la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). “Lo estamos sufriendo y más en este instante porque se están violando la Ley”, expresa y deja ver que el Ministerio del Trabajo “no ha hecho nada a favor de los empleados”.



Por su parte, Carlos Alberto Garrido, presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes, exige que se lleve a cabo la homologación de los sueldos. “Es una lucha que tenemos desde hace 17 años y queremos que la empresa lo tome en cuenta. Hemos llevado esta lucha a tribunales, pero hay una decisión política. Estamos a la espera de lo que se llevó a cabo en la última convención colectiva”.



Dice que la empresa ha planteado una “homologación de sueldo, pero ha puesto una condición: que se hagan cambios en el Plan Saludo de los jubilados, que cubre un 100% los gastos médicos”.



“Están cambiando la fachada, están vendiendo acciones tipo nominales, dicen que la homologación se va a hacer dependiendo de la sustentabilidad económica. Eso no tiene sentido cuando ves que a nosotros no nos cumplen con el 100% de lo establecido en el contrato.

