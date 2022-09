Trabajadores de Fama de América realizan asamblea autónoma y escogen vocerías para defender Derechos arrebatados

12 de septiembre de 2022.- La lucha por Derechos laborales y contractuales que le han sido arrebatados a trabajadores de Café Fama de América muestra avances. Este lunes se realizó una asamblea para escoger la vocería de base a fin de dar inicio un proceso de discusión con la gerencia de la empresa con relación a temas contractuales y laborales en generales

La masa laboral de manera determinada y decidida escogió una comisión integrada por los trabajadores José Cedeño, Wuillian Chacón, Javier Valera y José Martínez

Esta comisión se estará reuniendo esta misma semana para ordenar una agenda con puntos que incluyen las principales demandas de las y los trabajadores de la empresa de Café.

La asamblea se pudo desarrollar con relativa normalidad, a pesar de que el Gerente de Planta, Coronel Freddy Rebolledo no permitió el acceso a las instalaciones a algunas trabajadoras y trabajadores que se encuentran en situación de no convocados pero siguen siendo nómina de Fama de América, no obstante estamparon su firma de apoyo a la asamblea y a los voceros escogidos en la parte de afuera de la empresa.

A pesar de que el Gerente de la empresa les negara su derecho a participar prohibiéndo la entrada, trabajadoras y trabajadores dieron apoyo a sus compeñaros

La asamblea de trabajadores y trabajadoras de Fama de América tuvo un carácter autónomo e independiente de la patronal. Una muestra que la respuesta ante Derechos conculcados que han llevado a la clase obrera a vivir en condiciones de miseria es más organización, determinación y acción.

Cabe destacar que Javier Valera, uno de los voceros escogidos está actualmente confrontando la amenaza de ser despedido de manera injustificada por defender los Derechos Laborales a lo que los compañeros han respondido con un fuerte apoyo.