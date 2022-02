(VIDEO) Maestros, trabajadores y jubilados marcharon este martes en Caracas para exigir maejoras salariales

15-02-22.-Maestros, profesores, trabajadores del metro y la salud, junto a jubilados y pensionados marcharon este martes por el centro de la ciudad de Caracas para exigir mejoras salariales.Trabajadores jubilados del Metro de Caracas exigen un pago equivalente a 300 dólares para poder cubrir sus necesidades básicas. Reiteraron que los 7 bolívares que reciben actualmente son insuficientes."La gente no puede salir a reclamar porque se la llevan presa, eso no puede ser, estamos exigiendo nuestro derecho, no estamos pidiendo", denunció una manifestante.Roberto Carpio, jubilado del Ipasme: "Exigimos un salario digno, al igual que la liberación de los pensionados Echarry, Blanco y Rosa Mota. Abuelos que son presos políticos de Maduro por protestar y defender a la clase trabajadora"."Nos cambiaron la pensión por bolsas de comida que no nos alimenta. Comemos o compramos medicina, pero no podemos hacer las dos cosas", manifestó Eduardo Fernández, jubilado.Los trabajadores del Hospital Clínico Universitario también denunciaron que no poseen un servicio funerario digno, incluso no les otorgan urnas en buen estado, sin embargo este beneficio sigue siendo sustraído de sus salarios."Con siete bolívares de pensión no pago ni siquiera una harina, si no fuera por la ayuda de mis hijos no sobrevivo", expresó una jubilada del Hospital Universitario.Por su parte, Eduardo Hernández, miembro del sector salud, denunció que hay pacientes que se mueren de mengua y los familiares tienen que cancelar todo porque en el Hospital Clínico Universitario no hay insumos médicos.