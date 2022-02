“Se volteó la tortilla”: Jubilados y pensionados sostienen el país pero no tienen cómo comer ni comprar sus medicamentos

10-02-22.-"El gobierno nos tiene que garantizar a nosotros, que le dimos nuestros mejores años a este país, una vejez digna", enfatiza Luis Cano, coordinador del frente en defensa de los jubilados y pensionados. Carlos Segundo, jubilado, critica a Maduro y a Guaidó por considerar que no son escuchados

Luis Cano, coordinador del frente en defensa de los jubilados y pensionados, afirma que el gobierno de Nicolás Maduro, de manera sistemática, "les ha declarado el exterminio a 5 millones de venezolanos". Cano, quien ha llegado incluso a desvestirse en las protestas para demostrar el estado en que se encuentran los jubilados y pensionados, considera que la reducción drástica del ingreso de los trabajadores venezolanos forma parte de un plan, y así lo denunció este miércoles durante una protesta en la plaza de La Moneda.

"El gobierno nos tiene que garantizar a nosotros, que le dimos nuestros mejores años a este país, una vejez digna. ¿Qué necesitamos para eso? Que podamos acceder a las medicinas. Que nuestros hermanos no se nos sigan muriendo de mengua", expresa Cano. "Nosotros nos queremos morir de viejos, por la ley natural, y no morirnos antes ante la mirada indolente del gobierno, que no hace nada para cambiar nuestra situación".

Habla sobre los casos de desnutrición reportados en Caracas y en Mérida y refiere que al menos 15 personas cercanas, adultos mayores, han fallecido debido a la falta de medicinas y alimentos en cantidad suficiente. "Esos son los casos más sonados, pero ¿cuántos casos hay de personas que fallecen y no se sabe? ¿La persona que murió de un infarto porque paró el medicamento contra la tensión y se murió, o la que sufría del azúcar?

Explica que debe tomar una antihipertensivo que le cuesta 30 bolívares por cada cajita (necesita cinco meses de pensión para comprar el tratamiento de un mes) e insiste en que no están pidiendo "nada extraordinario", sino que el gobierno cumpla con -al menos- tres artículos de la Constitución: El artículo 30 (vejez digna), el 83 (derecho a medicinas) y el 91 (pensiones iguales al costo de la canasta básica.

"Yo nunca visualicé mi vejez como la estoy pasando. Cuando tenía 59 años, que me iba a jubilar, me estaba preparando para mis años dorados. Pero no. Esto ha sido una condena, un ensañamiento contra las personas de la tercera edad, que ya no tenemos ni siquiera el derecho a comer tres veces al día", expresa, y recuerda que tienen "10 años en la calle denunciando".

"Hemos visitado todas las dependencias del gobierno. Tenemos una caja de documentos. Incluso, empezamos a entregar documentos cuando la defensora era Gabriela Ramírez, y el vicepresidente era Jorge Arreaza".

-¿De qué están viviendo los pensionados realmente?

-La gran mayoría están viviendo de algún familiar que está afuera y los ayuda, de algún amigo, de algunas ONG que también ayudan, pero la gran mayoría se está muriendo de hambre. Desnutridos. Ves a gente en la calle esperando a ver qué botan para recoger. Te vas a la 1 de la tarde al Mercado Mayor de Coche y ves a nuestros hermanos buscando un tomatico, limpiando cualquier cosa para poder comer. Nuestro llamado es a todos los sectores del país, políticos, económicos: Tienen que voltear la mirada hacia este sector, porque este sector solo es tomado en cuenta cuando hay elecciones.

Carlos Segundo, de 84 años, critica a Nicolás Maduro y también interpela a Juan Guaidó. "Ninguno de los dos tiene presupuesto para los viejitos, para los cinco millones de pensionados que tiene el Seguro Social".

-¿Han tratado de hablar con Guaidó?

-Lo hemos intentado, dos o tres veces. Incluso, le entregamos una comunicación bien bonita, donde decíamos "no queremos limosnas". Se la dimos a Guaidó y al equipo de Guaidó.

-¿No les han dado respuesta?

-No nos han dado respuesta. Eso se quedó durmiendo eternamente. Y Maduro, mucho menos. Pienso que ellos agarran todos los papelitos que llevamos nosotros, que con mucho sacrificio los compramos y nos cuesta mucho la movilización de nuestra gente, y que ellos los reciclan y los usan como papel tualé.

No deja de ser paradójico, comenta Cano, el rol de los profesores jubilados en las universidades. "Ahorita los que mantienen las universidades son los profesores jubilados. Los que están dando la cara en el Ministerio de Educación, para que los muchachos puedan tener clases, son los maestros jubilados. Y las grandes empresas de la administración pública no se han terminado de apagar porque hay personas jubiladas y pensionadas que se están integrando para mantener el país a flote".

Cano insta a todos los sectores políticos a ponerse de acuerdo. "Nosotros pensamos que al final del camino tiene que haber justicia. Esto no es una cuestión de oposición o de gobierno. No. Este es un problema de todos los que tienen que ver con lo que está pasando en Venezuela. Se tienen que poner de acuerdo, se tienen que sentar, tienen que buscar soluciones porque no puede ser que los más pendejos estemos pagando esta grave situación que, de paso, no fue culpa de nosotros".

Los pensionados y jubilados han llevado sus reclamos a la ONU y a otras instancias, pero "las cuestiones internacionales son muy lentas, es un proceso demasiado largo". Cano confirma que el dirigente Edgar Silva tiene previsto entregar un documento ante la Corte Penal Internacional en marzo próximo. Y ya anunciaron una protesta nacional el 15 de febrero.

"Que el mundo se estremezca. El mundo tiene que darse cuenta de que nosotros existimos y estamos en verdad padeciendo. Peor que África, hoy día, porque ¿quién vive con un dólar?", expresa Carlos Segundo.

-¿De cuánto debe ser la pensión?

-Que se cumpla con el artículo 91, porque no queremos limosnas. El artículo 91 es clarito.