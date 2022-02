Oscar Figuera (PCV): "Es necesario levantar un programa político-social que exprese los intereses del pueblo trabajador"

Oscar Figuera, junto al Secretario para el Trabajo Comunitario, Elio Pimentel, desarrolló el pasado fin de semana una visita a la entidad llanera Credito: TP

09-02-22.- Ante la compleja situación que atraviesa el país “es necesario levantar un programa político-social revolucionario que exprese los intereses de los trabajadores y trabajadoras, campesinos y del pueblo de a pie en general que está profundamente afectado por la crisis económica”, indicó el Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, durante una reunión organizativa en Barinas.



“Desde el Comité Central y el Buro Político del PCV consideramos que, pese a las dificultades, hay extraordinarias condiciones para avanzar en la conformación de un amplio frente de sectores sociales y políticos dispuestos a enfrentar la corrupción, la entrega del país al capital trasnacional, la agresión imperialista y el proyecto económico neoliberal del gobierno que preside Nicolás Maduro”, enfatizó el también diputado del PCV y la Alternativa Popular Revolucionaria(APR).



“La práctica económica que está desarrollando el ejecutivo lesiona los intereses de la clase trabajadora y campesina, de todo el movimiento popular, por que ha destruido el salario, las prestaciones sociales,el ahorro, y mantiene en situación de miseria a los pensionados y jubilados que no tienen la posibilidad de hacer lo que hacen otros,tener 2 y 3 trabajos para sobrevivir”, explicó Figuera.



“Hoy vemos que las medidas que se aplican favorecen la mayor acumulación del capital en pocas manos; estudios revelan que solo el 7% de la población participa en una dinámica de enriquecimiento rápido que se refleja en la proliferación de bodegones, casinos, servicios y bienes de lujo, mientras el 93% tiene que sobrevivir con grandes esfuerzos. De este último porcentaje, algunos reciben remesas y están menos afectados pero la gran mayoría no. Entonces, la aparente mejoría en la situación económica de algunos no se debe al trabajo productivo, al crecimiento del empleo”, destacó el dirigente comunista.



Figuera recordó que la oposición de derecha coincide con la el proyecto económico del gobierno de Maduro de carácter liberal burgués.



«Por eso, como lo hemos venido denunciando, hay un pacto de élites que busca aplicar un paquete neoliberal con un discurso de supuesta revolución y socialismo”, agregó.



“El PCV en estos momentos es la única organización política que está planteando una salida revolucionaria a la crisis capitalista en Venezuela, porque aquí no hubo ni hay Socialismo, enfatizó.



“Debido a eso, estamos conscientes, hay una respuesta muy agresiva del alto gobierno en contra del PCV; hay persecución, censura, violación delos derechos civiles y democráticos de nuestro partido».



«No es un problema de votos sino de unir esfuerzos para luchar mejor por nuestros derechos”, prosiguió.



“Es cierto que Venezuela está bajo la amenaza imperialista, pero no es porque aquí hay socialismo o exista una Revolución, sino porque forma parte de un bloque aliado de China y Rusia que se enfrenta contra la hegemonía estadounidense», argumentó.



El dirigente afirmó que el gobierno venezolano quiere vender la idea que aquí hay un proceso similar al chino, pero eso es falso.



«China es hoy una potencia que busca una sociedad medianamente acomodada y sin pobreza con miras al Socialismo; y el Estado tiene férreo control sobre la inversión pública y privada, pero aquí no. Aquí se habla con un lenguaje cínico y demagogo de políticas que benefician al pueblo cuando en realidad están al servicio de los grandes capitales”.



“Nosotros tenemos que enfrentar de igual modo al imperialismo y a la explotación capitalista porque no podemos escudarnos en la amenaza imperialista para dejar que el capital haga lo que le da la gana con los derechos de los trabajadores, de allí la necesidad de un programa político que exprese el interés de la clase trabajadora del campo y la ciudad”, recalcó.“

