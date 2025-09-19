(VIDEO) Maduro anuncia despliegue de militares este sábado en comunidades para enseñar "manejo de armas"

Por: | | Versión para imprimir

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Credito: Efe

19-09-25.-El presidente de Vwenezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplazarán el sábado a comunidades para enseñar sobre "manejo de armas" como parte del plan de adiestramiento en defensa frente a Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una "amenaza".

"Los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades, a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, a los vecinos y vecinas, lo que es el manejo del sistema de armas", dijo Maduro en una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.



Reiteró que Estados Unidos quiere propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, aunque el gobierno de Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

"Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo, y el gas, que es la cuarta reserva del mundo, y el oro", aseguró el líder chavista.

El domingo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció jornadas de adiestramiento "todos los sábados", en las que se entrenarán milicias y militares ante las intenciones que, insiste Caracas, tiene EE UU de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 274 veces.

La fuente original de este documento es:
Efe (https://www.efe.com/)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía