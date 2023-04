(VIDEO) Maduro a EEUU: Depositen los 3 mil millones de dólares y volveremos al diálogo en México

25-04-23.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que, de no ejecutarse la resolución firmada con la oposición sobre la liberación de recursos venezolanos, no habrá posibilidad de reiniciar el diálogo entre ambas partes.El jefe de Estado condicionó las eventuales conversaciones de los dos factores políticos al cumplimiento del acuerdo social firmado en Ciudad de México el 25 de noviembre del pasado año. "Si no hay cumplimiento del Acuerdo de México olvídense de ese camino"“Si alguien aspira que las negociaciones políticas con la oposición regresen a México (…) pongan la exigencia que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados, que están en las cuentas de Venezuela en el exterior”, recalcó.Asimismo, pidió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al canciller Alvaro Leyva y a los representantes de los 20 gobiernos que van a participar en la conferencia en Bogotá considerar la referida solicitud.