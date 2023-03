(VIDEO) AMLO ante injerencia de EEUU: “A México se le respeta”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió este viernes a los senadores de Estados Unidos (EEUU), quienes solicitaron el uso de la fuerza en territorio azteca para hacerle frente al narcotráfico.



En concreto, la solicitud de invasión militar a México fue presentada por los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Kennedy (Luisiana).



“¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta”, expresó AMLO en la tradicional conferencia de prensa, citada por La Jornada.





Reiteró que la amenaza y la intervención militar no son el camino y reafirmó que México es una nación libre y soberana.De igual forma, informó que el lunes próximo el canciller Marcelo Ebrard se reunirá en Washington con los diplomáticos de México en ese país a fin de informar las acciones emprendidas para evitar la llegada del fentanilo a Estados Unidos.“El lunes, se va a llevar a cabo una reunión en Washington, que va a presidir (el canciller) Marcelo Ebrard con todos los cónsules de México en Estados Unidos, para informar de lo que estamos haciendo en apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanilo (…) Porque no lo permitiríamos (la intervención de fuerzas armadas extranjeras en territorio nacional), y no solo no lo vamos a permitir, sino lo estamos denunciando. Va Ebrard a eso, para que en los consulados se informe a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, se les mantenga informado y se les responda a estos legisladores republicanos, de manera directa”, señaló.En la rueda de prensa, indicó que, durante cinco años, se han incautado más de seis toneladas de fentanilo, y recalcó que cada kilo de esa sustancia equivale a un millón de dosis.“Hemos decomisado 6 toneladas, no lo ha hecho nadie. Pero este no es el asunto, aunque debería de ser sinceramente la preocupación, tanto del gobierno de Estados Unidos como nuestra, porque esta de por medio la vida de muchas personas, sobre todo de jóvenes”, puntualizó.Por esta razón, calificó como “vil politiquería” las acciones que se está promoviendo desde EE.UU.“Es vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados y decir no les hagan caso, es que quieren quedar bien con los ultra conservadores de Estados Unidos, los antimexicanos. Buscan utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería, pues vamos a responder para que los mexicanos allá, hispanos, sólo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan de cómo quieren con la agresión a México obtener beneficios políticos, y que a México se le tiene que respetar, porque México es un país independiente, libre, soberano, y que si antes hacían lo que querían era porque se los permitían, Y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí”, sentenció.