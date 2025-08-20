Últimos días para participar en la Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia y la Tecnología 2025

El presidente del Oncti, Dr. Roberto Betancourt A.

20 de agosto de 2025.- Este estudio, que se realiza cada dos años en Venezuela, recoge las actitudes, creencias y opiniones de la población sobre la investigación, la innovación y el progreso tecnológico: cómo perciben sus beneficios, riesgos, implicaciones éticas y el nivel de confianza en los avances científicos.



Un esfuerzo conjunto



La consulta es organizada por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), bajo la coordinación del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti), con apoyo de la Fundación Infocentro y los Fundacites estadales.



El presidente del Oncti, Dr. Roberto Betancourt A., destacó que en esta edición el estado Guayana Esequiba tuvo una participación significativa: “Tendremos todas nuestras entidades federales proporcionalmente representadas en esta medición nacional”.



¿Quiénes participan?



La muestra base es de 1.772 personas (0,0082 % de la población nacional), pero pueden participar todos los habitantes del país, mayores de edad, sin distinción de sexo o nivel educativo.



Actualmente, el cuestionario está disponible en la página web del Oncti. Una vez finalizada la consulta, el observatorio y su equipo de expertos y expertas inician la fase de análisis e interpretación de resultados para producir el próximo año el boletín correspondiente, que mide sistemáticamente la relación entre la sociedad y el quehacer científico-tecnológico.



Ciencia para la toma de decisiones



Betancourt afirmó que “los miles de instrumentos recopilados permitirán diseñar políticas públicas más inclusivas y ajustadas a las necesidades reales de la población”.



Subrayó, además que “este esfuerzo destaca la importancia crucial de la ciencia en el desarrollo nacional y fomenta una cultura innovadora desde nuestras propias capacidades. Presenciamos un paso firme, inequívoco y decidido hacia la soberanía tecnológica y la construcción colectiva de un futuro basado en el conocimiento”.



Consulta los boletines anteriores



Al cierre de esta información, invitamos a navegar nuestro portal web, donde están en línea los Boletines de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología de años anteriores, los cuales constituyen una fuente de primera mano para llevar el pulso de estas materias en Venezuela. Acá el enlace: www.oncti.gob.ve.