(VIDEO) Detectan al menos 37 casos de Leishmaniasis en Caripe, Monagas

16-08-23.-En la parroquia Teresén del municipio Caripe, ubicado al norte del estado Monagas, fueron detectados al menos 37 casos de Leishmaniasis, informó el portavoz de la gobernación de Monagas, Andrés Silva.El funcionario aseguró que “los casos detectados están siendo atendidos por los especialistas en distintas áreas de la salud para atender no solo a los afectados sino también a las comunidades de esta parroquia del municipio por parte de la Dirección Regional de Salud de la entidad monaguense”.En este sentido, Silva también manifestó a los medios de comunicación de la región, que las personas a quienes les detectaron el virus están recibiendo el tratamiento médico correspondiente, gracias al apoyo del gobernador Ernesto Luna y de las autoridades en materia de salud.Al mismo tiempo, el vocero del Gobierno Regional indicó que “las autoridades sanitarias del estado Monagas están realizando las jornadas de fumigación en las comunidades montañosas de la parroquia Teresén y que se expandirá por otras localidades del municipio Caripe”.¿Qué es la leishmaniasis?Según los diccionarios médicos la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de la hembra del mosquito felobotomus, que a su vez ha sido infectada por un parásito diminuto de nombre protozoo leishmania. Los protozoos son organismos compuestos de una sola célula.El portal Redacción Médica señala que los perros son los animales que con mayor frecuencia tienen leishmaniasis y en ellos produce una enfermedad grave, con afectación de la piel, las articulaciones y el riñón. Es muy importante señalar que aunque un perro esté enfermo, no puede trasmitir la enfermedad al hombre si no es a través de la picadura del flebotomus.Estos son mosquitos pequeños que habitan fundamentalmente en climas templados y pican sin producir dolor, sobre todo por la noche. Una vez que se produce la picadura las leishmanias pueden quedarse en esa zona de la piel o diseminarse por todo el cuerpo.De acuerdo a un boletín de la Organización Panamericana de la Salud la presencia de la leishmaniasis está directamente vinculada a la pobreza, pero también influyen otros factores sociales, además de los ambientales y climáticos, como la insalubridad, la contaminación por aguas servidas y los cambios de temperaturas.La enfermedad ocurre presentando distintas manifestaciones clínicas, clasificadas en tres formas: cutánea, mucosa/mucocutánea y visceral.La leishmaniasis visceral se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, afecciones hepáticas, anemia y si no son tratados puede causar la muerte en más del 90% de los casos. La leishmaniasis mucosa/mucocutánea, si no es tratada de forma temprana puede conducir a la destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz y la boca que pueden causar discapacidad grave, mientras que la leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente de esta infección, y produce en su mayoría lesiones ulcerosas que dejan cicatrices por toda la vida.Advierte la OPS que el diagnóstico de la enfermedad es esencial para establecer un tratamiento específico y para limitar el progreso de la enfermedad, aliviar los signos y síntomas, y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si no se tratan, las formas mucosa y cutánea difusa pueden conducir a la deformidad y la desfiguración, y la forma visceral puede ocasionar la muerte en más del 90% de los casos no tratados.También hay casos de dengueEn cuanto a los casos positivos de dengue, Andrés Silva refirió que se ha realizado este diagnóstico a 28 personas y que se está orientando desde las instituciones sanitarias y de salud ambiental para atacar los cultivos y criaderos de zancudos portadores de la enfermedad.