Mueren cinco pescadores en el Lago tras naufragio por mal tiempo

06-09-25.-Cinco pescadores murieron en el Lago de Maracaibo al zozobrar sus embarcaciones ante los fuertes chubascos en la Cañada de Urdaneta este martes, informaron las autoridades de Protección Civil Zulia y cuerpo de Bomberos.

Entre los fallecidos, cuyos cuerpos fueron recuperados, están identificados Arbenis Fernández, de 54 años, Jonny Galué Polanco, de 36, Yorman Castillo Ortega, de 31 y Antonio González, de 43.

La emergencia se presentó la noche de este martes 2 de septiembre, al naufragar las lanchas donde se trasladaban los pescadores.

Las autoridades recuperaron los cadáveres en horas de la mañana de este miércoles. Entre ellos, fue hallado el cuerpo de Arbenis Fernández, quien se encontraba desaparecido del día martes cuando estaba trabajando en el Lago al presentarse las fuertes precipitaciones.

Argenis Fernández laboraba en la pesquera María José, sector el Potrero, de la parroquia Chiquinquirá de la Cañada de Urdaneta.

La información fue aportada por Wittman Concho, director Municipal de dirección regional PC: Zulia, eje metropolitano de la Cañada de Urdaneta, quien indicó que recuperaron el cuerpo de otro pescador en la parroquia Concepción, de nombre Jonny Galué Polanco, de 36 años, quien falleció por inmersión en aguas del Lago, producto de las lluvias acaecidas.

Un tercer fallecido fue otro pescador de nombre Yorman Castillo Ortega, de 31 años, quien también perdió la vida al zozobrar la embarcación donde trabajaba.

De acuerdo con Protección civil Zoedan-Zulia , PC La Cañada de Urdaneta y autoridades competentes en el caso, sigue desaparecida una mujer, identificada como Mariza González.