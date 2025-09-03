FANB destruye aeronave y pista clandestina usadas para el narcotráfico en Amazonas

Nave destruída en Amazonas

3 de septiembre de 2025.- En el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyeron una aeronave utilizada para actividades de narcotráfico, junto con 600 litros de combustible y material logístico, en el estado Amazonas.



Según una publicación en Instagram del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), la operación se llevó a cabo en el sector San Pedro del Orinoco, municipio Atabapo. Durante el operativo, los militares también localizaron y desmantelaron una pista no autorizada empleada por grupos Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos) para el tráfico de drogas.



El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.