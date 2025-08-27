Portuguesa: reabren paso hacia Río Acarigua tras recuperación de puente

El puente Río Acarigua es uno de los 117 que han sido reparados en Portuguesa

27 de agosto de 2025.- Este miércoles se reanudó el paso desde las ciudades Acarigua y Araure hasta la parroquia Río Acarigua, por la Troncal 05, tras la reparación de un puente que estaba a punto de colapsar producto de las fuertes lluvias registradas entre junio y julio de este año en Portuguesa.



La estructura fue rehabilitada por la Gobernación y el Ministerio de Transporte, luego de que el mandatario regional, Primitivo Cedeño, constatara los daños y ordenara la restricción del paso vehicular el 10 de julio pasado.



De acuerdo con Cedeño, «las pilas estaban a punto de desplomarse» y fueron reforzadas con acero y concreto, al tiempo que se realizó el dragado y la canalización de los ríos Acarigua y Bocoy, con la remoción de más de 65.000 metros cúbicos de material granular y la construcción de bermas con piedra bruta.



Indicó que los trabajos, que también contemplaron la reparación de las juntas de dilatación en la parte superior del puente, «van a alargar la vida» del puente y garantizarán la seguridad de quienes transitan hacia la parroquia Río Acarigua, un poblado del municipio Araure con gran vocación agroproductiva que conecta con comunidades rurales de la zona alta del municipio.



Según Cedeño, de los 142 puentes impactados en Portuguesa por las lluvias de los últimos cuatro años, el puente Río Acarigua es uno de los 117 que han sido atendidos y «están listos» a través del Plan Estadal de Recuperación y Construcción de Puentes. «Seguimos trabajando», afirmó.