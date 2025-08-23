Zulia. “Cuando lo llevamos ya iba muerto”, madre del niño fallecido en comedor comunitario: Hubo 100 intoxicados

23-08-25.-El dolor y la conmoción golpeó el municipio San Francisco luego del lamentable fallecimiento de Juan Carlos Mencía, de 9 años, quien ingirió alimentos presuntamente intoxicados en un comedor comunitario, ubicado en el barrio Suramérica, lugar donde también resultaron afectadas aproximadamente unas 100 personas entre adultos y niños.

Con una profunda tristeza, Jopsegli Rey, madre del infortunado niño, relató a Versión Final que los hechos tuvieron lugar el pasado martes 19 de agosto, cuando ella junto a sus tres hijos, fueron al comedor Nueva Esperanza, que según sus palabras funciona con el apoyo de una ONG para ofrecer alimentos a personas que viven en la comunidad.

La mujer relató que aquella tarde almorzaron arroz acompañado con lentejas y ensalada, sin pensar que esta comida traería consecuencias devastadoras para su familia.

Desde la madrugada del día martes, el niño empezó con una diarrea y vómito, pero nunca me imaginé que mi hijo se fuera a ir de esa manera. Cuando lo llevamos al hospital iba prácticamente muerto. Lo revisaron los médicos, pero él ya iba prácticamente muerto. Esto es dolor muy grande", aseguró la madre con los ojos llenos de lágrimas.

Jopsegli Rey, madre del menor fallecido

La afectada señaló que debido a esta lamentable situación, tres de sus hijos, también menores de edad, se encuentran hospitalizados, y agregó que aún no se tiene una explicación razonable de qué pudo haber sucedido para que los alimentos desencadenaran ese triste desenlace. "No sé si fue que no lavaron bien los alimentos, la verdad no sé cómo pudo suceder algo así"

Asimismo, acotó que el cuerpo del menor se encuentra en la sede del Cicpc vía al aeropuerto, donde se realizan los procesos correspondientes para determinar las causas del deceso. Se espera que los actos velatorios tengan lugar en horas de la noche de este viernes en su humilde hogar, ubicado en el barrio Sabana Grande.

Una líder comunitaria, que prefirió ser no identificada, mencionó debido a estos hechos "más de 100 afectados fueron trasladados a hospitales como El Noriega Trigo, General del Sur y el CDI "El Callao" entre otros centros privados para recibir la atención adecuada".

"Se presume que el niño pudo haber agarrado una bacteria en el estómago que se habría extendido hasta el cerebro, pero no hay nada concreto respecto a esa posibilidad", detalló.

La vecina señaló que tras lo sucedido, funcionarios policiales en compañía de concejales y autoridades municipales hicieron una inspección detallada en los alimentos para identificar los posibles factores que ocasionaron la intoxicación de las personas que asistieron a la institución benéfica.

Además, agregó que la sede donde funciona el comedor fue clausurada de manera indefinida mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Versión Final obtuvo la lista de 110 personas que asistieron ese día al comedor. Sin embargo, no se pudo confirmar si todos los beneficiarios resultaron afectados o solo una parte de ellos.