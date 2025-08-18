Zulia: FANB desmantela astillero clandestino oculto en manglares de la Guajira

Campamento del narcotráfico para construcción de sumergibles

18 de agosto de 2025.- Como parte de la Operación “Relámpago del Catatumbo Guajira 2025 “ en la REDI N° 1 Occidental, en el estado Zulia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), detectó un astillero clandestino ilegal oculto entre manglares perteneciente a grupos delincuenciales Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos), donde se incautó material logístico utilizado para la construcción de embarcaciones semisumergibles.



Entre las incautaciones están: Una embarcación en proceso de construcción, una planta eléctrica de 16 HP, 10 tambores de resina para fibra de vidrio de 230 kilos, 38 rollos de fibra de vidrio, cuatro sacos de talco secante, 12 rollos de cinta adhesiva, 40 paquetes de hojillas para exacto, mil remaches de 1”, dos mil 500 clavos de 2”, ocho espátulas plásticas, cuatro espátulas metálicas, 19 discos de lija P80 de 7”, 12 discos de lija P80 de 4 ½”, 72 discos de corte de 4 ½”, 11 discos de corte de 7” y cinco brocas para taladro.



Igualmente, se decomisaron 40 bultos de rodillos, cinco mangueras de alta presión de tres metros c/u, una máquina de soldar, una sierra circular para cortar madera, un esmeril, 11 brochas de 33″, 23 pernos de 2″, un rollo de polisombra, nueve mechas de taladro industrial, tres impermeables amarillos, 60 litros de toner, seis tubos de PVC de 2″ y siete latas de cera desmoldante.



En ese sentido, el comandante Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), G/J Domingo Hernández Lárez, señaló que «Venezuela es tierra de paz, de derecho y de justicia!. En nuestra patria no se produce, no se trafica ni se consume productos derivados de las drogas. La FANB junto a los Órganos de Seguridad Ciudadana (OSC) luchan a diario, de manera frontal contra el narcotráfico y sus asociados que pretenden usar nuestro suelo sagrado como plataforma delincuencial».