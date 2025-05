Trabajadores del estado Sucre buscan “sobrevivir y solventar el día a día” sus necesidades básicas y la de sus hijos

Credito: RFA

03-05-25.-Con la devaluación constante de la moneda venezolana y los cambiantes precios de los productos, los ciudadanos se ven obligados a reinventarse día a día para subsistir económicamente, especialmente ahora que el sueldo mínimo seguirá en 130 bolívares.



Es por ello que la gente debe solventar algo de la cesta básica con los bonos Contra la Guerra Económica y de alimentación (cesta ticket), pero aún así el testimonio de algunos es que no alcanza para cubrir todos los gastos del hogar.



“Yo tengo un niño pequeño y con lo poquito que nos pagan, nos da para solventar al momento y la pasamos rudo. Plancho cabello, pego pestañas, hago cejas y con eso es que puedo medio resolver para mi hijo”, puntualizó Andreina Vera, trabajadora de la alcaldía del municipio Bolívar, Marigüitar, del estado Sucre.



“El sueldo venezolano ahorita no alcanza casi para nada, pero sí podemos sustentar las cosas reduciendo en cuestión de alimentos. No es como antes que uno compraba en abundancia; ahora es para que nos alcance el día a día”, contó, por su parte, Alexander Vásquez, trabajador de Fundasalud.



La situación económica en Venezuela afecta de tal manera que las personas, en este caso empleados del sector público, quienes se ven obligados a buscar un ingreso extra mediante emprendimientos que los ayuden a “sobrevivir y solventar”, el día a día sus necesidades básicas y la de sus hijos.



*Con información de Yeiris Guevara | Radio Fe y Alegría Noticias

