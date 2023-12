(VIDEO) Comenzó despliegue de la autoridad única de la Guayana Esequiba

El Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, designado por el presidente Nicolás Maduro como autoridad única del estado de la Guayana Esequiba, comenzó el domingo su despliegue en Tumeremo, cerca del territorio en disputa.

Estamos operacionalizando un mandato que nos dio nuestro pueblo teniendo como base el referéndum consultivo", explicó el Rodríguez Cabello. "Una orden de nuestro presidente Nicolás Maduro para llevar a cabo el registro y cedulación de todos nuestros conciudadanos esequibanos", remarcó.

Rodríguez Cabello adelantó que se reunió en Tumeremo con Gustavo Vizcaíno, director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

El funcionario indicó que el SAIME trabajará junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tumeremo y en la localidad de San Martín de Turumbán, en las orillas del río Cuyuní, en el límite de facto con la Guayana Esequiba.

Mensaje de paz

"Nosotros no queremos una guerra con nadie, no queremos confrontación. El acuerdo de Ginebra da un mandato a Venezuela y a Guyana para buscar una solución consensuada entre las partes", indicó Rodríguez Cabello.

"Tenemos que buscar una solución satisfactoria para ambos pueblos. La República Bolivariana de Venezuela es un territorio de paz y seguirá siendo un territorio de paz", dijo Rodríguez Cabello.

Estado Guayana Esequiba

El nuevo Estado Guayana Esequiba se suma a los otros 23 Estados y al Distrito Capital que conforman la estructura político territorial de la república. Su territorio se corresponde a los 159.542 km2 del Territorio del Esequibo, actualmente en posesión de Guyana y reclamado por Venezuela.

Para su administración, Maduro designó —de manera provisional y hasta que se apruebe la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba— al mayor general (Ejército. Reserva Activa) Alexis José Rodríguez Cabello, autoridad única de la Guayana Esequiba que tendrá su sede política y administrativa en la localidad de Tumeremo, en el estado Bolívar.

ZODI Guayana Esequiba

La Zona de Defensa Integral Guayana Esequiba (ZODI Guayana Esequiba) incluirá tres áreas de Desarrollo Integral (ADI) y dependerá militar y administrativamente de la Región de Defensa Integral No. 6 Guayana (REDI No. 6 Guayana). Esto será en la sede en su comando en Puerto Ordaz (Estado Bolívar); jurisdicción que hasta ahora comprendía los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro. Tanto la ZODI Guayana Esequiba como sus tres ADI serán comandadas por oficiales generales que ya han sido designados, pero cuyos nombres aún no han trascendido.

Cabe precisar que, con base al Sistema de Defensa Territorial, el país está dividido en ocho regiones estratégicas de Defensa Integral (REDI), y sus comandantes tienen el mando operacional de todas las unidades de los cuatro componentes militares (Ejército, Armada, Aviación Militar y Guardia Nacional) y de la Milicia Bolivariana, en su respectiva jurisdicción. Las REDI están enmarcadas en la organización del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb).

Las REDI encuadran, a su vez, a las zonas operativas de Defensa Integral (ZODI). Existen en la actualidad 29 ZODI, una por cada entidad regional y cuatro marítimas e insulares. Los comandantes de la ZODI (generales de división o vicealmirantes) disponen de un Estado Mayor así como de elementos operativos y de apoyo, y ejercen el mando directo de las operaciones de todas las unidades cuatro componentes militares y de la Milicia Bolivariana, desplegadas en su área.

Venezuela desconoce el Laudo Arbitral de París de 1899 por el cual fue despojada del Territorio del Esequibo y exige su devolución.

Así va el proceso de cedulación para el pueblo Esequibano

Desde Tumeremo, estado Bolívar realizan este lunes 11 de diciembre el proceso de cedulación del pueblo esequibano. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Ángel Marcano, a través de su cuenta en la red digital X.

«Aquí está el Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro presente cumpliendo su orden!!! Desde Tumeremo estamos cedulando nuestro pueblo. Esequibanos y Esequibanas hemos llegado para quedarnos y hacer valer nuestro histórico derecho sobre nuestra Guayana Esequiba», escribió en la referida red digital.

La jornada la lidera el presidente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Saime, Gustavo Vizcaíno, quien se encuentra acompañado de la rectora principal del CNE, Rosalba Gil.

La orden del jefe de Estado, Nicolás Maduro fue abrir una oficina del Saime en Tumeremo para cedular a toda la población de la Guayana Esequiba, dando de esta forma cumplimiento a lo aprobado por el pueblo en el Referendo Consultivo del 3 de diciembre.

El fin de semana, la Autoridad Única para la Guayana Esequiba, Alexis Rodríguez Cabello en compañía de otros funcionaron llegaron a Tumeremo para abordar temas relacionados con la cedulación de los ciudadanos y ciudadanas; así como el reconocimiento de la zona y el avance de la construcción de la sede del SAIME en el territorio Esequibo, reseñó una publicación en la plataforma X del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV.

Durante la jornada Rodríguez Cabello también realizó una ofrenda floral ante el padre de la Patria, Simón Bolívar, y recibió un obsequio de los hermanos indígenas .

«Cumpliendo el mandato de nuestro pueblo, estamos realizando las acciones necesarias para comenzar a conformar nuestro nuevo estado de la Guayana Esequiba», expresó Rodríguez Cabello.

Con información de Venezuela News / Diario Vea / Infodefesa.com