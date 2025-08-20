(+Comunicado) Venezuela advierte que amenazas de EE. UU. ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región

Venezuela rechaza una vez más las amenazas y declaraciones difamatorias realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos, calificando las mismas como prueba de la falta de "credibilidad" y "fracaso" en sus políticas hacia la región.

"Venezuela observa con total claridad la desesperación de la administración estadounidense", expone un comunicado difundido por el canciller de la República, Yván Gil.

El documento deja claro que, luego de la expulsión de la Administración de Control de Drogas (DEA) en 2005, Venezuela ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado con capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivo de fronteras y costas, como parte de los esfuerzos y compromiso de las instituciones del Estado venezolano.

"Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC, espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos", destaca.

Añade que, mientras Washington amenaza, "Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos".

A continuación, comunicado íntegro: