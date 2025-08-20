Sorpresa de Noboa: la nueva ley que pone en jaque a miles de migrantes venezolanos en Ecuador

Daniel Noboa, presidente de Ecuador Credito: Web

20-08-25.-En marzo de 2025, el presidente de Ecuador Daniel Noboa inició el proceso para derogar el Acuerdo Binacional Migratorio con Venezuela.



Este acuerdo, firmado en 2011 durante el gobierno de Rafael Correa, buscaba regular la permanencia legal de migrantes.



El estatuto también promovía la cooperación bilateral y la integración de ciudadanos venezolanos en Ecuador.



A mediados de agosto, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional aprobó el informe que permitirá que el trámite pase al pleno.



El debate en el pleno, está programado para las próximas semanas, buscando una resolución definitiva sobre la derogación.



Si se concreta, la medida cambiará las condiciones de ingreso y permanencia de migrantes venezolanos en el país.



De aprobarse la derogación, los ciudadanos venezolanos solo podrán ingresar como turistas por 90 días.



No habrá posibilidad de extensión ni de regularización automática después de 180 días, limitando su estabilidad laboral y social.



Representantes de la comunidad venezolana advierten que esto profundizará la informalidad laboral y dificultará el acceso a derechos básicos.



La salud, la educación, las cuentas bancarias y la seguridad social serían algunos de los sectores más afectados.



En Ecuador residen alrededor 450.000 venezolanos, de acuerdo con datos de la Cancillería y de la Plataforma Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela.





