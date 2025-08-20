Campesinos elegirán el 6 de septiembre sus vocerías a nivel nacional

20 de agosto de 2025.- El próximo 6 de septiembre se realizará en todo el país la elección de voceras y voceros de los Consejos Campesinos, con miras a la conformación de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora, iniciativa promovida por el presidente Nicolás Maduro, como parte del nuevo modelo de desarrollo agrícola.



Los Consejos Campesinos estarán integrados por vocerías electas en tres comisiones estratégicas: Organización y Formación, Economía Productiva, con el conuco como eje central, y Defensa Territorial y Soberanía Nacional, tal como lo establece la Ley de Tierras y en la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, reseñó nota de prensa del Ministerio de Agricultura.



El proceso para la configuración de los Consejos Campesinos, ha movilizado a miles de comunidades rurales en un despliegue sin precedentes, tras la realización de 15.060 asambleas informativas, la conformación de 14.564 Comisiones Promotoras Campesinas y la ejecución de 4.022 censos demográficos rurales, herramientas clave para el diagnóstico territorial y la planificación productiva.



La participación en estas asambleas evidencia el compromiso del campesinado con la construcción de una economía productiva, soberana y no rentista, y con el fortalecimiento del tejido social rural a través de la participación democrática, el trabajo colectivo y la defensa activa del territorio.



La Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora se perfila como una organización nacional del sector agrícola, que agrupará a miles de productores, trabajadores del campo y comunidades rurales en una plataforma de producción y unidad, con dos grandes objetivos: producir para el pueblo y defender la Patria ante cualquier amenaza interna o externa.

