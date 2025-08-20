Así se construyó el falso relato del despliegue militar frente a Venezuela

Un informe de la agencia Reuters inició una cadena de desinformación al anunciar la noche del lunes 18 de agosto un falso despliegue de tres destructores con capacidad misilística frente a las costas de Venezuela.

Inicialmente, el fake news estableció un plazo perentorio de 36 horas para la llegada de las naves. Tiempo que fue rápidamente desacreditado por análisis logísticos que demostraron su imposibilidad.

Sin embargo, lejos de corregir la información, otros medios estadounidenses replicaron la narrativa de desinformación y posverdad. Al respecto, la agencia AP «confirmó» bajo su perspectiva de fantasía la historia horas después, aunque modificó los plazos originales al extender el despliegue a «varios meses».

Revista Newsweek

Posteriormente, la revista Newsweek afirmó recibir confirmación por parte de una «fuente de la Casa Blanca» vía correo electrónico, citando además una declaración genérica de la secretaría de prensa presidencial. Lo que avivaba aún más la narrativa de hegemonía imperial y guerra psicológica, propia de los tanques del pensamiento hegemónicos para vulnerar la autodeterminación de los pueblos soberanos.

Este proceso de validación cruzada entre medios construyó artificialmente una apariencia de veracidad. Finalmente, las plataformas de inteligencia artificial, alimentadas por estas fuentes, comenzaron a difundir la información falsa como verificada, lo que habla del proceso de manipulación que existe en las redes sociales, y más en concreto las que están a disposición de Washington.

Con información de La Tabla Blog.