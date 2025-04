Barinas, Lara, Trujillo y Carabobo afectados por lluvias: ríos desbordados y derrumbes

Credito: Vía @AgenciaCN

21-04-25.-Varios estados de Venezuela se vieron afectados por las lluvias y registraron severas emergencias este 19 de abril. Las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra, interrupciones viales y desalojos preventivos de familias enteras en zonas vulnerables.



El impacto se sintió especialmente en los estados Barinas, Lara, Trujillo y Carabobo, donde los organismos de protección civil debieron desplegar operativos de atención inmediata. Esto ante los efectos de las lluvias que no dieron tregua durante la jornada.



En el estado Barinas, los aguaceros causaron desbordamientos en los ríos Las Doradas, El Pagüey y Santo Domingo. Lo que generó inundaciones en comunidades de Calderas, como Vega del Puente y La Laguna.



La vía Barinas-Mérida colapsó por derrumbes, y obligó al cierre total del paso en la Local 001. Al respecto, la alcaldesa del municipio Bolívar, Mayra Jaramillo, informó que cinco familias resultaron afectadas, y alertó sobre la socavación de un puente en Vega del Molino.



Por otro lado, en el estado Lara, al menos cuatro municipios presentaron afectaciones: Crespo, Palavecino, Morán e Iribarren. Así lo informó Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara.



En la localidad de Duaca, la quebrada El Toro se desbordó, pero la rápida actuación de los equipos de Protección Civil evitó que se registraran daños mayores. Mientras que, en la población de Río Claro, el aumento del caudal de varias quebradas arrastró material rocoso, bloqueando calles principales.



En la parroquia Humocaro Alto, la crecida de la cascada El Arzobispo obligó a evacuar visitantes por riesgo de desbordamiento. Incluso una persona quedó detenida por ignorar las advertencias de seguridad.



Autoridades en alerta y monitoreo permanente



Con respecto al estado Trujillo, los equipos de rescate se activaron debido al incremento alarmante de los caudales de los ríos Boconó y Segovia.



Según el alcalde de Boconó, Alejandro García, se desalojaron al menos a 15 familias como medida preventiva. Especialmente porque derrumbes y desplomes parciales de viviendas dejaron incomunicadas varias comunidades.



“No ha habido pérdidas humanas. Solo recordamos a la gente que resguardemos la vida, que no estén sacando fotos ni tomando videos. Todos los que estén en riesgo serán llevados a otro sitio de manera preventiva”, recalcó el burgomaestre.



Mientras tanto, en Valencia, estado Carabobo, también se reportaron lluvias intensas con ráfagas de viento de hasta 23 km/h, según medios locales. Aunque no se informaron daños mayores, las autoridades mantienen monitoreo activo.



Las direcciones regionales de Protección Civil se mantienen desplegadas en las zonas afectadas, realizando evaluaciones de daños y coordinando acciones para restablecer la vialidad y resguardar a las comunidades. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar acercarse a ríos y quebradas y a mantenerse informada por canales oficiales.

